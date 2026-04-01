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Makar Rashifal 3 April : मकर राशि वालों के लिए 3 अप्रैल का दिन रहेगा खास, पढ़ें लव-करियर राशिफल

Edited By Updated: 03 Apr, 2026 03:31 AM

makar rashifal 3 april

धैर्य की प्रतिमूर्ति और पृथ्वी तत्व की सबसे मजबूत राशि मकर के जातकों के लिए 3 अप्रैल 2026 की सुबह एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, आज आपकी कुंडली के कर्म भाव और लग्न के बीच एक अत्यंत शुभ दृष्टि संबंध बन रहा है।

Makar Rashifal 3 April : धैर्य की प्रतिमूर्ति और पृथ्वी तत्व की सबसे मजबूत राशि मकर के जातकों के लिए 3 अप्रैल 2026 की सुबह एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, आज आपकी कुंडली के कर्म भाव और लग्न के बीच एक अत्यंत शुभ दृष्टि संबंध बन रहा है। मकर राशि वाले अक्सर धीरे-धीरे लेकिन मजबूती से आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं, और आज की ग्रह स्थिति यह संकेत दे रही है कि आपकी वह 'धीमी चाल' अब 'तेज रफ्तार' पकड़ने वाली है। क्या आज आपको बरसों की मेहनत का मीठा फल मिलेगा?  तो आइए करियर से लेकर लव लाइफ तक, आज के हर पहलू का गहराई से विश्लेषण करते हैं।

ग्रहों का 'अनुशासन': मकर राशि पर शनि और मंगल का प्रभाव
3 अप्रैल को ग्रहों का गोचर मकर राशि वालों के लिए एक रणनीतिकार की भूमिका निभा रहा है। आपका राशि स्वामी शनि इस समय आपको मानसिक मजबूती दे रहा है। यह स्थिति आपको बड़े और कड़े फैसले लेने के लिए प्रेरित करेगी, जो भविष्य में आपके आर्थिक आधार को मजबूत करेंगे। मंगल की दृष्टि आपके लाभ भाव पर है, जो अचानक धन लाभ और भूमि-भवन से जुड़े कार्यों में सफलता का संकेत दे रही है। बुध देव आपकी निर्णय क्षमता को धार दे रहे हैं, जिससे व्यापारिक बातचीत में आपकी जीत तय है।

करियर राशिफल
3 अप्रैल का दिन मकर राशि वालों के पेशेवर जीवन के लिए एक 'मील का पत्थर' साबित हो सकता है। आज ऑफिस में आपके काम करने के तरीके को 'स्टैंडर्ड' माना जाएगा। यदि आप लंबे समय से किसी प्रमोशन या वेतन वृद्धि का इंतज़ार कर रहे थे, तो आज मैनेजमेंट की ओर से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए आज कोई बड़ा सम्मान या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। जो लोग कंस्ट्रक्शन, लोहे, मशीनरी, या तेल के व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके लिए आज 'बम्पर मुनाफा' होने वाला है। आज कोई पुराना फंसा हुआ टेंडर आपके नाम हो सकता है। नया बिजनेस शुरू करने के लिए भी आज का दिन नींव रखने जैसा मजबूत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डेटा साइंटिस्ट्स के लिए आज कोई विदेशी प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है। आपकी 'प्रॉब्लम सॉल्विंग' स्किल आज आपको कंपनी का 'संकटमोचक' बना देगी।

लव और रिलेशनशिप राशिफल
मकर राशि वाले प्यार में थोड़े रिजर्व होते हैं, लेकिन आज शुक्र और चंद्रमा की स्थिति आपके दिल के दरवाजे खोलने वाली है। आज जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत शानदार रहेगा। यदि पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर तनाव था, तो आज वह बातचीत से सुलझ जाएगा। शाम को साथ बिताया गया समय पुराने रोमांस को फिर से ताजा कर देगा। यदि आप किसी को पसंद करते हैं और प्रपोज करने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन 'ग्रीन सिग्नल' वाला है। आपकी ईमानदारी और सादगी सामने वाले का दिल जीत लेगी। ऑफिस में किसी सहकर्मी के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। माता-पिता के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। घर के किसी बुजुर्ग की सलाह आज आपके करियर में बड़ा बदलाव ला सकती है। भाई-बहनों के साथ किसी प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा विवाद आज सुलझने के कगार पर होगा।

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आर्थिक पक्ष
मकर राशि वाले पैसे के मामले में बहुत सचेत होते हैं। शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में किया गया पुराना निवेश आज आपको उम्मीद से ज्यादा रिटर्न देगा। आज सोने या जमीन में निवेश करना आपके लिए 'सुरक्षित और समृद्ध' विकल्प रहेगा। आज दिखावे के लिए पैसा खर्च न करें। कोई दोस्त आपसे उधार मांग सकता है, बहुत जरूरी हो तभी दें, अन्यथा पैसा अटक सकता है।

स्वास्थ्य
आज आपकी सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन वर्कहोलिक स्वभाव के कारण थकान महसूस हो सकती है। हड्डियों और जोड़ों के दर्द  की समस्या परेशान कर सकती है। कैल्शियम युक्त आहार लें और योग का सहारा लें। सुबह की धूप आपके लिए औषधि का काम करेगी।

सावधानी की चेकलिस्ट: यहां न चूकें!
सितारे बुलंद हैं, लेकिन मकर राशि वालों को इन 3 बातों का ध्यान रखना होगा। अपनी बात मनवाने के चक्कर में दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। टीम वर्क ही आपको बड़ी सफलता दिलाएगा। आज अवसर आपके पास आएंगे, लेकिन यदि आपने आलस किया, तो वे हाथ से निकल भी सकते हैं। 'अभी नहीं तो कभी नहीं' का मंत्र याद रखें। उन लोगों से दूर रहें जो आपको हमेशा हतोत्साहित करते हैं। अपनी योजनाओं को केवल भरोसेमंद लोगों से साझा करें।

3 अप्रैल के लिए लकी चार्ट
भाग्यशाली अंक : 8, 17 और 26।

भाग्यशाली रंग : गहरा नीला और ग्रे। आज गहरे नीले रंग का रुमाल या पेन अपने पास रखना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा।

शुभ समय: दोपहर 2:30 से शाम 4:00 बजे तक (सफलता के लिए सर्वश्रेष्ठ)।

भाग्य को और प्रबल करने के अचूक उपाय 
शनि चालीसा का पाठ: शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें। यह आपके मार्ग की सभी बाधाएं दूर करेगा।

काले तिल का दान: किसी जरूरतमंद को काले तिल या काली उड़द की दाल का दान करें।

पक्षी सेवा: पक्षियों को दाना और पानी दें, इससे आपका 'भाग्य भाव' सक्रिय होगा।

मन्त्र जप: "ॐ शं शनैश्चराय नमः" का 108 बार जाप करें।

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