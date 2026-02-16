Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Phoolera Dooj 2026 : क्यों फुलेरा दूज पर राधा-कृष्ण ने खेली थी पहली फूलों वाली होली, जानें इसकी पीछे की वजह

Phoolera Dooj 2026 : क्यों फुलेरा दूज पर राधा-कृष्ण ने खेली थी पहली फूलों वाली होली, जानें इसकी पीछे की वजह

Edited By Updated: 16 Feb, 2026 01:33 PM

phoolera dooj 2026

ब्रज की माटी में जब फाल्गुन की बयार बहती है, तो कण-कण राधे-कृष्ण के प्रेम रंग में रंग जाता है। इसी पावन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को फुलेरा दूज का पर्व मनाया जाता है, जो इस वर्ष 19 फरवरी 2026 को है।

Phoolera Dooj 2026 : ब्रज की माटी में जब फाल्गुन की बयार बहती है, तो कण-कण राधे-कृष्ण के प्रेम रंग में रंग जाता है। इसी पावन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को फुलेरा दूज का पर्व मनाया जाता है, जो इस वर्ष 19 फरवरी 2026 को है। यह केवल एक तिथि नहीं, बल्कि प्रेम की वह पराकाष्ठा है जहां रंगों से पहले खुशबूदार फूलों से होली खेलने की परंपरा शुरू हुई। अक्सर लोग इसे अबूझ मुहूर्त या विवाह के सबसे शुभ दिन के रूप में जानते हैं, लेकिन इसके पीछे छिपी पौराणिक कथा हृदय को छू लेने वाली है। तो आइए जानते हैं क्यों फुलेरा दूज के दिन फूलों से होली खेलने की परंपरा शुरू हुई। 

Phoolera Dooj 2026

क्यों खेली गई थी पहली फूलों वाली होली ?
पौराणिक कथाओं के अनुसार, एक समय भगवान श्री कृष्ण अपनी व्यस्तताओं के कारण लंबे समय तक राधा रानी से मिलने वृंदावन नहीं जा पाए थे। कृष्ण के वियोग में राधा रानी अत्यंत उदास रहने लगीं। उनकी उदासी का प्रभाव पूरे ब्रज की प्रकृति पर पड़ने लगा। फूल मुरझा गए, पत्तियां सूखने लगीं और प्रकृति की हरियाली लुप्त होने लगी। जब श्री कृष्ण को इस बात का आभास हुआ, तो वे तुरंत राधा जी से मिलने पहुंचे। राधा रानी को सामने पाकर कृष्ण ने पास ही खिले एक फूल को तोड़कर उन पर फेंक दिया।  जवाब में राधा जी ने भी कृष्ण पर फूल फेंके। देखते ही देखते वहां मौजूद गोप-ग्वालों ने भी एक-दूसरे पर फूलों की वर्षा शुरू कर दी। कहते हैं कि उस दिन समूचे ब्रज में फूलों की इतनी वर्षा हुई कि सूखी हुई प्रकृति फिर से खिल उठी। तभी से फाल्गुन की इस द्वितीया को 'फुलेरा दूज' कहा जाने लगा और फूलों की होली की परंपरा शुरू हुई।

Phoolera Dooj 2026

और ये भी पढ़े

फुलेरा दूज का आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व

साक्षात अबूझ मुहूर्त
हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार, फुलेरा दूज का पूरा दिन 'अबूझ मुहूर्त' माना जाता है। इसका अर्थ है कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य  करने के लिए पंचांग देखने या किसी ज्योतिषी से मुहूर्त पूछने की आवश्यकता नहीं होती। यह दिन स्वयं में ही अत्यंत शुद्ध और दोषमुक्त है।

प्रेम और वैवाहिक सुख का वरदान
जो लोग वैवाहिक जीवन में तनाव का सामना कर रहे हैं या जिनके विवाह में देरी हो रही है, उनके लिए यह दिन वरदान समान है। इस दिन राधा-कृष्ण की संयुक्त पूजा करने से प्रेम संबंधों में मधुरता आती है।

वसंत ऋतु का पूर्ण प्रभाव
यह दिन शीत ऋतु के जाने और वसंत के पूर्ण रूप से छा जाने का प्रतीक है। आयुर्वेद के नजरिए से भी यह समय मन को प्रसन्न करने वाला और स्वास्थ्यवर्धक माना गया है।

Phoolera Dooj 2026

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!