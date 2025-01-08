Main Menu

Masik Karthigai: मासिक कार्तिगाई पर इस विधि से अपने घर को करें शुद्ध

Masik Karthigai 2026: मासिक कार्तिगाई का दिन घर को शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरने का एक शुभ अवसर है। वास्तु के नियमों का पालन करते हुए शिव और मुरुगन की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है। मासिक कार्तिगाई हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर महीने आने वाला एक पवित्र दिन है, जो चंद्र मास के कार्तिगाई नक्षत्र के दौरान मनाया जाता है। इस दिन को विशेष रूप से भगवान शिव और भगवान मुरुगन की पूजा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन वास्तु के अनुसार कुछ उपाय किए जा सकते हैं जो घर और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति लाते हैं।

मासिक कार्तिगाई पर वास्तु अनुसार क्या करें:
दीप जलाना: घर के मुख्य द्वार, पूजा स्थान और तुलसी के पास घी या तेल का दीपक जलाएं। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाने में सहायक होता है।

सफाई और शुद्धिकरण: इस दिन घर की सफाई करें और पूजा स्थान को विशेष रूप से स्वच्छ रखें। गंगाजल या पवित्र जल का छिड़काव पूरे घर में करें।

दक्षिण-पूर्व दिशा को सक्रिय करें: दक्षिण-पूर्व दिशा (अग्नि कोण) में दीप जलाना वास्तु के अनुसार शुभ माना जाता है। यह दिशा धन और समृद्धि को सक्रिय करती है।

तुलसी और अन्य पौधों की पूजा: घर के उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में स्थित तुलसी या अन्य पवित्र पौधों की पूजा करें। पौधों में जल अर्पित करें और उन्हें दीप दिखाएं।

धूप-दीप और सुगंधित सामग्री: पूरे घर में धूप और कपूर जलाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और शांति लाता है।
लोबान और चंदन की सुगंध घर की ऊर्जा को संतुलित करती है।

भगवान शिव और मुरुगन की पूजा: भगवान शिव और भगवान मुरुगन की तस्वीर या मूर्ति को उत्तर-पूर्व दिशा में रखें और उनकी पूजा करें। ॐ नमः शिवाय और  ॐ मुरुगाय नमः  मंत्र का जाप करें।

दीवारों पर सजावट: घर की दीवारों पर शिव और मुरुगन से संबंधित चित्र या शुभ चिह्न लगाएं। ये घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखते हैं।

धन स्थान को सुसज्जित करें: घर के उत्तर दिशा (कुबेर कोण) को स्वच्छ और सुसज्जित रखें। इस दिन कुबेर यंत्र या श्री यंत्र की पूजा करना लाभकारी होता है।

नकारात्मक वस्त्र और वस्तुएं हटाएं: फटे या पुराने कपड़े और घर में टूटे हुए सामानों को इस दिन हटा देना शुभ माना जाता है।
यह वास्तु दोषों को कम करता है।

मासिक कार्तिगाई पर वास्तु अनुसार क्या न करें:
इस दिन झगड़ा, क्रोध या नकारात्मक सोच से बचें।
घर में अंधकार न रखें। हर कोने को रोशनी से भर दें।
दक्षिण-पश्चिम दिशा में भारी वस्त्र या अंधेरा न रखें।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

 

