Mata Vaishno Devi News : वैष्णो देवी यात्रा में दिखा अटूट विश्वास, बारिश में भी जारी रहा दर्शन का सिलसिला

कटरा और त्रिकूट पर्वत पर मौसम के बदलते मिजाज और मूसलाधार बारिश के बावजूद माता वैष्णो देवी के भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई।

Mata Vaishno Devi News : कटरा और त्रिकूट पर्वत पर मौसम के बदलते मिजाज और मूसलाधार बारिश के बावजूद माता वैष्णो देवी के भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। जहां एक ओर पहाड़ों पर तेज हवाओं और बारिश ने मुश्किल खड़ी की, वहीं दूसरी ओर हजारों श्रद्धालुओं ने इस चुनौती को खुशी-खुशी स्वीकार करते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। बारिश के बीच भी भवन की ओर बढ़ते भक्तों के जत्थों से पूरा मार्ग जय माता दी के जयघोष से गूंजता रहा।

घने बादलों और बारिश की फुहारों ने त्रिकूट पर्वत को एक अलौकिक सुंदरता दी। भक्त रेनकोट और छातों के सहारे लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार करते दिखे। यात्रा मार्ग पर फिसलन और ठंड बढ़ने के बावजूद श्रद्धालुओं का हुजूम थमा नहीं। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि भक्तों को किसी तरह की अनहोनी का सामना न करना पड़े। यात्रा में शामिल छोटे बच्चों और बुजुर्गों में भी वही ऊर्जा देखी गई जो युवाओं में थी, जो यह साबित करता है कि मां के दरबार में सिर्फ श्रद्धा चलती है, मौसम नहीं।

श्रद्धालुओं के लिए विशेष सलाह

यदि आप अगले कुछ दिनों में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो अपने साथ पर्याप्त गर्म कपड़े, रेनकोट और वाटरप्रूफ जूते जरूर रखें। मौसम के अपडेट के लिए साइनबोर्ड और प्रशासनिक घोषणाओं पर ध्यान दें।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

