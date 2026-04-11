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माता वैष्णो देवी की यात्रा होगी अब और भी सुगम, श्राइन बोर्ड ने भक्तों की सुविधा के लिए उठाए 3 बड़े कदम

Edited By Updated: 11 Apr, 2026 09:09 AM

mata vaishno devi news

माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। हर साल करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र रहने वाले इस पावन धाम की यात्रा को और अधिक सुरक्षित, आधुनिक और सुलभ बनाने के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड...

Mata Vaishno Devi News : माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। हर साल करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र रहने वाले इस पावन धाम की यात्रा को और अधिक सुरक्षित, आधुनिक और सुलभ बनाने के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (SMVDSB) ने तीन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। इन नए बदलावों के बाद, अब भक्तों को न केवल भीड़ से निजात मिलेगी, बल्कि वे कम समय और मेहनत में मां के दरबार तक पहुंच सकेंगे। 

भीड़ प्रबंधन के लिए नया एग्जिट रूट (निकासी मार्ग)
श्राइन बोर्ड के सीईओ ने जानकारी साझा की है कि माता वैष्णो देवी भवन क्षेत्र में बहुत जल्द एक अतिरिक्त मार्ग का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। यह नया रास्ता विशेष रूप से उन भक्तों के लिए तैयार किया जा रहा है, जो दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे होंगे। आने वाले और जाने वाले श्रद्धालुओं के रास्ते अलग होने से भवन पर होने वाली भीड़ को आसानी से नियंत्रित किया जा सकेगा। एकतरफा रास्ता होने के कारण धक्का-मुक्की की संभावना खत्म हो जाएगी, जिससे यात्रा पहले के मुकाबले कहीं अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित हो जाएगी। इस नए इंफ्रास्ट्रक्चर से श्रद्धालुओं को न केवल चलने में आसानी होगी, बल्कि उनके समय की भी बचत होगी।

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आध्यात्मिक शांति के लिए साधना कक्ष
श्रद्धालुओं की आस्था और मानसिक शांति को प्राथमिकता देते हुए, वन परिसर के नैसर्गिक वातावरण में एक विशेष मेडिटेशन हॉल तैयार किया गया है। अक्सर भक्त दर्शन के उपरांत एकांत की तलाश में रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह स्थान वरदान साबित होगा। यहाँ बैठकर वे प्रकृति की गोद में शांति से आत्म-चिंतन, ध्यान या प्रार्थना कर सकेंगे, जिससे उनकी तीर्थयात्रा का अनुभव और भी गहरा और संतोषजनक हो जाएगा।

शिवखोड़ी-कटरा हेलीकॉप्टर सेवा का आगाज़
तीर्थयात्रियों के सफर को रफ्तार देने के लिए बहुत जल्द शिवखोड़ी और कटरा के बीच हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन शुरू होने जा रहा है। यह पहल विशेष रूप से उन बुजुर्गों और शारीरिक रूप से अक्षम श्रद्धालुओं के लिए किसी उपहार से कम नहीं है, जिन्हें लंबी और कठिन चढ़ाई करने में मुश्किल होती है। हवाई मार्ग खुलने से न केवल यात्रा का समय बचेगा, बल्कि यह कदम जम्मू क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं को भी नए आयाम देगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

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भक्तों को क्या होगा लाभ?
श्राइन बोर्ड के इन फैसलों से यात्रा अब पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित हो गई है। बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि हमारा मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भक्त बिना किसी मानसिक या शारीरिक तनाव के मां के दर्शन कर सकें। विशेष रूप से पीक सीजन और त्योहारों के दौरान इन सुविधाओं का सबसे अधिक लाभ देखने को मिलेगा।

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