Mulank 7 Numerology 2026: मूलांक 7 वाले साल 2026 में रुकी हुई योजनाओं को आगे बढ़ाने में होंगे कामयाब, जानें पूरे साल की Detail

Mulank 7 Numerology 2026 मूलांक 7: अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16, 25 तारीख़ को हुआ है तो जानिए कैसा रहेगा आपके लिए वर्ष 2026

प्रेम जीवन: मूलांक 7 वाले प्रेम जीवन में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अपने साथी के नज़दीक आ सकते हैं जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में सहायता करेगा। लेकिन इन जातकों को रिश्ते में अहंकार नहीं आने देना है और इसके लिए आप अध्यात्म का मार्ग अपना सकते हैं।

शिक्षा: शिक्षा की बात करें, तो वर्ष 2026 में मूलांक 7 के छात्रों की रुचि विषयों को गहराई से पढ़ने में होगी और ऐसे में, आपको रिसर्च और इससे जुड़े क्षेत्रों में शानदार परिणामों की प्राप्ति होगी। लेकिन, इस आदत की वजह से आपको समय-सीमा वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। संभव है कि मेहनत के बाद भी अच्छे परिणाम न मिल पाए। हालांकि, आपको डिपार्टमेंट परीक्षाओं में आंशिक या औसत रूप से सफलता मिलने की संभावना है परंतु नवंबर और दिसंबर के महीने प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छी सफलता लेकर आ सकते हैं।

पेशेवर जीवन: अंक ज्योतिष 2026 के अनुसार, मूलांक 7 के जातकों के लिए वर्ष 2026 में व्यापार में मनचाही सफलता पाना कठिन रह सकता है। हालांकि, इस अवधि में लंबे समय से रुकी हुई किसी व्यापार योजनाओं को आगे बढ़ाने में आपको कामयाबी मिल सकती है। साल 2026 अधूरे पड़े कार्यों को सही तरीके से पूरा करने में आपकी सहायता करेगा। ऐसे में, आपको व्यापार के लिए योजना बनाने के साथ-साथ उसे लागू करने की सलाह दी जाती है। अगर आप कार्यक्षेत्र में किसी काम को या किसी जानकर के काम को पूरे आत्मविश्वास के साथ करना चाहते हैं, तो साल का शुरुआती समय और अप्रैल के पहले भाग में ऐसा करने से बचें। वर्ष 2026 में मूलांक 7 के जातकों को बहुत सतर्क रहना होगा क्योंकि इस दौरान आपके मार्ग में कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं जिनके अंतर्गत वादों को पूरा न करना, कच्चे माल, कानून या नीतियों में बदलाव से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं।

स्वास्थ्य: अंक ज्योतिष 2026 भविष्यवाणी कर रहा है कि मूलांक 7 के जातकों को वर्ष 2026 में पेट से जुड़ी समस्याएं बनी रह सकती हैं। बता दें कि भारी भोजन करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा इसलिए हल्का भोजन करें, ताकि आपको कब्ज की शिकायत न रहें। साल 2026 में आप पेट से जुड़े रोगों की वजह से परेशान नज़र आ सकते हैं। साथ ही, सर्दी-जुकाम और कफ की शिकायत भी आपको रह सकती है, इसलिए अपनी सेहत के प्रति सावधान रहें, विशेष रूप से मौसम में बदलाव होने पर। आपको नियमित रूप से ऐसी चीज़ों का सेवन करना होगा जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए, डी और ई हो, ताकि आप रोगों से लड़ सकें।

उपाय: काले रंग के कपड़े में काले और सफेद तिल को बांधें और बहते हुए जल में प्रवहित कर दें।

गाय की सेवा करें। कुत्ते को दूध और रोटी खिलाएं।

प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा करें।

