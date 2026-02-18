Main Menu

    3. | नया Aadhar card अब ऐसा द‍िखने वाला है! ये 2 चीजें हो जाएंगी गायब, यह होगा खास

Edited By Updated: 18 Feb, 2026 02:11 AM

this is what the new aadhaar card will look like these 2 things will disappear

आधार कार्ड को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। सुरक्षा और प्राइवेसी (निजता) को और मजबूत बनाने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) आधार कार्ड के डिजाइन और फीचर्स में बदलाव करने जा रहा है।

बिजनेस डेस्कः आधार कार्ड को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। सुरक्षा और प्राइवेसी (निजता) को और मजबूत बनाने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) आधार कार्ड के डिजाइन और फीचर्स में बदलाव करने जा रहा है। नए आधार कार्ड में ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स जोड़े जाएंगे, जिससे फर्जीवाड़ा और छेड़छाड़ करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि नए कार्ड में दो महत्वपूर्ण जानकारियां पहले की तरह साफ-साफ दिखाई नहीं देंगी।

नए आधार कार्ड से क्या-क्या हटेगा?

मीडिया रिपोर्ट्स और UIDAI के नए सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार, नए “मास्क्ड और सुरक्षित” आधार कार्ड में ये दो बड़े बदलाव हो सकते हैं:

 पूरा आधार नंबर नहीं दिखेगा

अब कार्ड पर आपके 12 अंकों वाला पूरा आधार नंबर दिखाई नहीं देगा।

  • केवल आखिरी 4 अंक ही नजर आएंगे।

  • पहले के 8 अंक ‘XXXX-XXXX’ के रूप में छिपे रहेंगे।

इसे “Masked Aadhaar” सिस्टम कहा जाता है, जो अभी ऑनलाइन डाउनलोड में उपलब्ध है। अब इसे फिजिकल कार्ड पर भी अनिवार्य किया जा सकता है।

पिता/पति का नाम हट सकता है

प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए कार्ड से पिता या पति का नाम हटाया जा सकता है। पहले कार्ड पर “Father’s Name” या “Husband’s Name” का कॉलम होता था। अब इसकी जगह केवल पता (Address) रहेगा। जरूरत पड़ने पर “C/O” (Care Of) के रूप में जानकारी दी जाएगी। इससे आपकी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक रूप से कम दिखाई देगी।

कैसा होगा नया ‘स्मार्ट’ आधार कार्ड?

नया आधार कार्ड केवल जानकारी में बदलाव नहीं करेगा, बल्कि यह तकनीकी रूप से भी ज्यादा सुरक्षित होगा।

Secure QR Code

पहले से बड़ा और ज्यादा सुरक्षित QR कोड होगा। इसमें आपकी फोटो और जरूरी डेमोग्राफिक जानकारी एन्क्रिप्टेड (गुप्त) रूप में होगी। स्कैन करने पर असली जानकारी सत्यापित की जा सकेगी।

Hologram और Microtext

कार्ड पर एक खास होलोग्राम होगा। माइक्रोटेक्स्ट (बहुत छोटे अक्षर) होंगे जिन्हें कॉपी करना मुश्किल होगा। इससे असली और नकली कार्ड की पहचान आसान होगी।

 Invisible Logo

कार्ड पर एक ऐसा लोगो होगा जो केवल UV (अल्ट्रावॉयलेट) लाइट में दिखाई देगा। यह अतिरिक्त सुरक्षा परत के रूप में काम करेगा।

क्या पुराना आधार कार्ड अमान्य हो जाएगा?

नहीं।

UIDAI के अनुसार, आपका पुराना आधार कार्ड पहले की तरह पूरी तरह वैध (Valid) रहेगा। अगर आप ज्यादा सुरक्षित और अपडेटेड कार्ड चाहते हैं, तो आप UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट से नया PVC आधार कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें सभी नए सिक्योरिटी फीचर्स शामिल होंगे।

यह फैसला क्यों लिया गया?

पिछले कुछ समय में आधार कार्ड से जुड़े फ्रॉड और पहचान चोरी (Identity Theft) के मामले बढ़े हैं। कई बार लोग आधार की फोटोकॉपी या फोटो का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। पूरा आधार नंबर सार्वजनिक होने से धोखाधड़ी का खतरा बढ़ जाता है। अब पूरा नंबर और रिश्तेदारों की जानकारी न दिखने से आपकी निजी जानकारी ज्यादा सुरक्षित रहेगी।

डिजिटल इंडिया की दिशा में बड़ा कदम

आधार कार्ड में यह बदलाव डिजिटल सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अब अगर आपका कार्ड खो भी जाए, तो उसका गलत इस्तेमाल करना पहले से ज्यादा मुश्किल होगा। सरकार का उद्देश्य साफ है — कम जानकारी सार्वजनिक हो, ज्यादा सुरक्षा सुनिश्चित हो।

