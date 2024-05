Nautapa 2024: इस दिन से सूर्य देव के रौद्र रूप का करना पड़ेगा सामना जानें, इस दौरान किन नियमों का रखें ध्यान

Edited By Prachi Sharma,Updated: 21 May, 2024 06:47 AM

गर्मियों का मौसम सिर पर है और लोगों को सूर्य देव के रौद्र रूप का सामना करना पड़ रहा है। सूर्य देव के बढ़ते प्रकोप के कारण दिन ब दिन गर्मी बढ़ती नजर आ रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आने

When will nautapa start नौतपा कब शुरू होगा

सूर्य देव 25 मई की सुबह 3 बजकर 16 मिनट पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 2 जून तक यहीं रहेंगे। जितने दिनों तक तक सूर्य देव यहां रहते हैं उस दौरान धरती पर भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये समय पूरे 9 दिनों का होता है। इस दिन से ही ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाती है।



Do this work in nautapa नौतपा में करें ये काम

नौतपा के दौरान सूर्य देव का प्रकोप ज्यादा रहता है। अगर इस दौरान सूर्य देव से जुड़े कुछ उपाय कर लिए जाएं तो कुंडली में सूर्य मजबूत हो जाते हैं। नौतपा के दौरान रोजाना सुबह सूर्य देव की आराधना करें और अर्घ्य दें। इसी के साथ इस दौरान आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना बेहद ही शुभ माना जाता है।





नौतपा के दौरान ठंडी चीजों का सेवन करने की सलाह दी जाती है। ज्यादा से ज्यादा पानी, छाछ, दही, नारियल पानी और बेल के शरबत का सेवन करें।



समाज में मान-सम्मान की बढ़ोतरी के लिए पूरे 9 दिन तक सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए।



इस दौरान महिलाओं का मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है। ऐसा इस वजह से क्योंकि मेहंदी की तासीर काफी ठंडी होती है।



कहते हैं नौतपा के दौरान मोक्ष के रास्ते खुल जाते हैं। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से बहुत से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इस दिन जल का दान करना चाहिए।





इस दौरान दही का दान करने से व्यक्ति को अपने पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा जो व्यक्ति दही का दान करता है उसे अपने जीवन में चल रहे रोगों से मुक्ति मिलती है।



नौतपा के दौरान भोजन का दान करने से मां अन्नपूर्णा सदैव अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। ऐसा करने से एक तो ग्रह मजबूत होते हैं दूसरा जिंदगी में खुशियों का वास बना रहता है।