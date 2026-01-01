Mulank 9 Numerology 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 9 वाले जानें पूरे साल 2026 की भविष्यवाणी

Mulank 9 Numerology 2026 मूलांक 9: अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9, 18, 27 तारीख़ को हुआ है तो जानिए कैसा रहेगा आपके लिए वर्ष 2026

Mulank 9 Numerology 2026 मूलांक 9: अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9, 18, 27 तारीख़ को हुआ है तो जानिए कैसा रहेगा आपके लिए वर्ष 2026

प्रेम जीवन: अंक ज्योतिष 2026 के अनुसार, वर्ष 2026 में मूलांक 9 के जातकों को प्रेम जीवन में अपने साथी का हर कदम पर साथ मिलेगा जो आपको आत्मविश्वासी बनाने के साथ-साथ अपने लक्ष्यों को पाने की दिशा में एकाग्रचित्त भी बनाएगा। लेकिन, इस दौरान गुस्से और अहंकार से जुड़ी समस्याएं आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में, आपको साथी के साथ व्यर्थ के विवादों या मतभेदों में पड़ने से बचने की सलाह दी जाती है।

शिक्षा: शिक्षा के क्षेत्र में साल 2026 आपके लिए परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता लेकर आएगा। आपकी मेहनत और प्रयासों को इस अवधि में पहचान मिलेगी। शिक्षा के मार्ग में प्रगति होगी और आपकी संतान के लिए परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। बता दें कि साल 2026 में मूलांक 9 के छात्रों की पढ़ाई को मानसिक या पारिवारिक समस्याएं प्रभावित कर सकती हैं।

पेशेवर जीवन: पेशेवर जीवन की बात करें, तो मूलांक 9 के जातकों को साल 2026 में कोई नया व्यापार शुरू करने का मौका मिलेगा। ऐसे में, यह जातक अपने व्यापार को शुरू करने में सक्षम होंगे। आप उन योजनाओं पर दोबारा काम करने में सफल रहेंगे जिसमें हमेशा से आपकी रुचि रही है, परंतु जिन्हें आप किसी कारण से आगे नहीं बढ़ा पाए थे। पेशेवर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे व्यापार, नौकरी आदि में आप कोई नया कार्य, किसी नई योजना या नए ऑफिस को स्थापित करने जैसे कार्यों में व्यस्त होंगे। साथ ही, आपको एडवाइजर, कोऑर्डिनेटर, डायरेक्टर या सुपरवाइजर के रूप में नौकरी मिल सकती है। यदि आप नौकरी करते हैं, तो आप किसी नए विभाग या स्कीम के तहत काम कर सकते हैं और ऐसे में, आपको अपनी बेहतरीन क्षमताओं की वजह से जल्द ही प्रमोशन या कोई विशेष कार्य मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की बात करें तो, अंक ज्योतिष 2026 कहता है कि मूलांक 9 के जातक वर्ष 2026 में फिट और स्वस्थ रहेंगे। लेकिन, इस साल बस आपको अपने गुस्से पर नज़र बनाए रखनी होगी, अन्यथा यह आपको चोट पहुंचा सकता है।

उपाय: तांबे की अंगूठी में मूंगा रत्न धारण करें या फिर आप तांबे का कड़ा पहन सकते हैं।

मंगलवार के दिन घर में गुलाब का पौधा लगाएं। साथ ही, रात को अपने सिरहाने तांबे के बर्तन में जल भरकर 108 दिनों तक रखें और इसके बाद, यह जल गुलाब के पौधों में अर्पित करें।

मंगलवार के दिन व्रत करें और 27 मंगलवार तक किसी दिव्यांग व्यक्ति को गुड़ से बनी कोई मिठाई खिलाएं।

मंगलवार के दिन व्रत रखें, विशेष रूप से जिन कन्याओं की कुंडली में मांगलिक दोष हो या विवाह में देरी हो रही हो, उन्हें लगातार 7 मंगलवार तक मंगला गौरी व्रत करना चाहिए।

आचार्य पंडित सुधांशु तिवारी

प्रश्न कुण्डली विशेषज्ञ/ ज्योतिषाचार्य

संपर्क सूत्र- 9005804317

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ