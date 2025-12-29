Main Menu

Stock Market Astrology : धनु राशि में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र का योग, बाजार में उतार चढ़ाव के साथ आएगी तेजी

Edited By Updated: 29 Dec, 2025 08:24 AM

stock market astrology

26 दिसम्बर को बाजार बंद होने के बाद एस्ट्रो साइकल में ट्रेड के कारक गृह बुध अस्त हो गए हैं जबकि 29 दिसम्बर को सुबह बाजार खुलने से पहले बुध धनु राशि में आ जाएंगे

Stock Market Astrology : 26 दिसम्बर को बाजार बंद होने के बाद एस्ट्रो साइकल में ट्रेड के कारक गृह बुध अस्त हो गए हैं जबकि 29 दिसम्बर को सुबह बाजार खुलने से पहले बुध धनु राशि में आ जाएंगे।  बुध के धनु राशि में गोचर करते ही धनु राशि में बुध, शुक्र, मंगल और सूर्य का चतुर्ग्रही योग बन जाएगा और इन चारों ग्रहों पर गुरु,शनि और केतु की दृष्टि भी रहेगी। 

कुल मिला कर एस्ट्रो साइकल में तेजी का ट्रेंड बनता है लेकिन यह तेजी भी बाजार में उतार चढ़ाव के साथ ही आएगी लिहाजा कोई भी पोजीशन बनाने से पहले बाजार की चाल जरूर देखनी चाहिए। 30 दिसंबर को बुध और शनि 90 डिग्री के एक्सिस पर आएंगे जबकि इसी दिन शुक्र पूर्व अषाढा नक्षत्र में गोचर करेंगे लिहाजा यह दिन बाजार के लिहाज से अहम रहने वाला है।

29 दिसम्बर को सुबह 6 बजकर 37 मिनट पर सूर्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेगा और 7 बजकर 27 मिनट पर बुध धनु राशि में प्रवेश करेगा। मंगल पहले से ही पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, इसलिए सूर्य और मंगल का नक्षत्र में योग रहेगा। मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध चारों ग्रह धनु राशि में रहने के कारण बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। चन्द्रमा इस दिन अश्वनी नक्षत्र में रहेंगे लिहाजा आई टी और बैंकिंग के अलावा मैडीकल से संबंधित शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है।

30 दिसम्बर को चंद्रमा मेष राशि में भरनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस दिन हमें बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान बैंकिंग, एन बी एफ सी,ब्यूटी, लग्जरी, एंटरटेंटमैंट और एफ एम सी जी सेक्टर के शेयरों में तेजी देखने को मिल  सकती है।

31 दिसम्बर को चन्द्रमा सूर्य के कृतिका नक्षत्र में गोचर करेगा और सुबह 9 बजकर 22 मिनट पर राशि बदल कर वृषभ राशि में गोचर करेगा लिहाजा इस दौरान हमें बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और इस दिन बाजार की पहले घंटे की चाल को देख कर ही कोई पोजीशन लें।  इस दौरान हमें सोलर कंपनियों के अलावा पब्लिक सैक्टर की कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है।

1 जनवरी को चंद्रमा अपनी ही राशि वृषभ में अपने ही रोहिणी नक्षत्र में रहेगा और उस पर शनि की दृष्टि भी रहेगी। लिहाजा इस दिन हमें बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस दिन शिपिंग,पोर्ट,बेवेरजे कंपनियों के अलावा चांदी का काम करने वाली कंपनियों के शेयरों में फोकस बनता हुआ नजर आ सकता है।

2 जनवरी को चन्द्रमा सुबह 9 बजकर 25 मिनट राशि बदलेगा और मिथुन राशि में गुरु के साथ गोचर करेगा, इसलिए चंद्रमा के राशि बदलते ही बाजार में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसलिए बाजार को पहले स्थिर होने दें और फिर कोई पोजीशन बनाएं। चन्द्रमा इस दिन मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेगा और बाजार में इस दौरान हमें स्थिरता देखने को मिलेगी। इस दिन बैंकिगं डिफैन्स के अलावा कॉपर से जुडी कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है।

नरेश कुमार
