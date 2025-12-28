Main Menu

Weekly Tarot Horoscope (28th december-3rd january): जानें, कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह

weekly tarot horoscope

मेष- मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह नई योजनाओं पर अमल करने का है। कार्यक्षेत्र में आपकी ऊर्जा देखते ही बनेगी। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो नए साल की शुरुआत में अच्छे अवसर मिल सकते हैं।

मेष- मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह नई योजनाओं पर अमल करने का है। कार्यक्षेत्र में आपकी ऊर्जा देखते ही बनेगी। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो नए साल की शुरुआत में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। खर्चों में वृद्धि होगी, विशेषकर उत्सवों पर। पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, खान-पान का ध्यान रखें।
उपाय- हनुमान चालीसा का पाठ करें।
शुभ रंग- लाल
शुभ दिशा- उत्तर
शुभ अंक- 1

वृष- वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सुख-सुविधाओं में वृद्धि लेकर आएगा। पारिवारिक: घर में किसी मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है। व्यवसायियों को उम्मीद से अधिक लाभ मिलने की संभावना है। पार्टनर के साथ रिश्तों में सुधार होगा और आप साथ में नया साल यादगार बनाएंगे। मानसिक शांति बनी रहेगी।
उपाय- छोटी कन्याओं को मिश्री खिलाएं।
शुभ रंग- सफेद
शुभ दिशा- दक्षिण 
शुभ अंक- 5

मिथुन- मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह थोड़ा व्यस्त रहेगा। सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत आ सकती है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं। छात्रों के लिए यह समय एकाग्रता बढ़ाने का है। नए साल पर किसी पुराने विवाद का अंत हो सकता है।
उपाय- पक्षियों को दाना डालें।
शुभ रंग- हरा
शुभ दिशा- पूर्व
शुभ अंक- 3

कर्क- कर्क राशि के जातकों के लिए यह भावुक सप्ताह हो सकता है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को पदोन्नति मिल सकती है। निवेश के लिए समय अच्छा है, लेकिन किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। माता की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। नए साल का स्वागत आप आध्यात्मिक रूप से करना पसंद करेंगे।
उपाय- शिव चालीसा का पाठ करें।
शुभ रंग- सफेद
शुभ दिशा- पश्चिम
शुभ अंक- 7

सिंह- सिंह राशि वालों का प्रभाव इस सप्ताह सातवें आसमान पर रहेगा। आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। आय के नए स्रोत बनेंगे। पिता का सहयोग मिलेगा। यदि आप सिंगल हैं, तो इस सप्ताह किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। आंखों का ख्याल रखें।
उपाय- सूर्य देव को अर्घ्य दें।
शुभ रंग- सुनहरा
शुभ दिशा- उत्तर
शुभ अंक- 7

कन्या- कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह परफेक्शन का रहेगा। आप अपने पेंडिंग काम निपटाने में सफल रहेंगे। बजट बनाकर चलें, अन्यथा आर्थिक तंगी महसूस हो सकती है। जीवनसाथी के साथ छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
उपाय- गाय को हरी घास खिलाएं।
शुभ रंग- हल्का पीला
शुभ दिशा- पूर्व 
शुभ अंक- 2

तुला- तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह संतुलन बनाने का है। कला और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिलेगी। सुख-साधनों पर खर्च होगा। भाई-बहनों से मतभेद दूर होंगे। नए साल पर आप अपने व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लेंगे।
उपाय- देवी लक्ष्मी की पूजा करें।
शुभ रंग- गुलाबी
शुभ दिशा- दक्षिण
शुभ अंक- 9

वृश्चिक- वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह साहस और पराक्रम से भरा रहेगा। आप कठिन चुनौतियों को आसानी से पार कर लेंगे। लॉटरी या शेयर बाजार से लाभ के संकेत हैं। रक्तचाप के रोगी सावधानी बरतें। पुराने दोस्तों के साथ नया साल मनाएंगे। सेहत को लेकर सावधान रहे। 
उपाय- मंगलवार को गुड़ का दान करें।
शुभ रंग- मरून
शुभ दिशा- उत्तर
शुभ अंक- 6

धनु- धनु राशि के लिए यह सप्ताह भाग्यवर्धक है। विदेश जाने की इच्छा रखने वालों को शुभ समाचार मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग हैं। उच्च शिक्षा के लिए समय अनुकूल है। लव लाइफ में रोमांस की बहार छाई रहेगी। पैरों में दर्द या थकान की समस्या हो सकती है।
उपाय- माथे पर चंदन का तिलक लगाएं।
शुभ रंग- केसरिया
शुभ दिशा- पश्चिम
शुभ अंक- 3

मकर- मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह कड़ी मेहनत का है। काम का दबाव रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। कर्ज से मुक्ति मिलने के रास्ते खुलेंगे। बच्चों की सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। नए साल पर घर के नवीनीकरण की योजना बन सकती है।
उपाय- शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें।
शुभ रंग- नीला
शुभ दिशा- उत्तर
शुभ अंक- 7

कुंभ- कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह सामाजिक मेलजोल का है। टीम वर्क से बड़े लक्ष्य प्राप्त करेंगे। धन का आगमन होगा लेकिन बचत करना मुश्किल हो सकता है। पार्टनर के प्रति वफादारी रिश्तों को मजबूत करेगी। नींद पूरी न होने के कारण सिरदर्द रह सकता है।
उपाय- जरूरतमंदों की मदद करें।
शुभ रंग- गहरा नीला
शुभ दिशा- दक्षिण 
शुभ अंक- 3

मीन- मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह सपनों को सच करने जैसा हो सकता है। रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।  अचानक धन लाभ के योग हैं। घर में शांति और सुख का माहौल रहेगा। नए साल पर आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। सेहत उत्तम रहेगी।
उपाय- भगवान विष्णु की आराधना करें।
शुभ रंग- पीला
शुभ दिशा- पूर्व
शुभ अंक- 8

