Stock Market Astrology : ‘एक ही नक्षत्र में गोचर करेंगे सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, बाजार में ऊपरी स्तरों पर बनेगा दबाव’

Edited By Updated: 05 Jan, 2026 08:44 AM

Stock Market Astrology: एस्ट्रोसाइकिल में इस सप्ताह काफी हलचल रहने वाली है, 6 जनवरी को शुक्र और सूर्य जीरो डिग्री पर आ जाएंगे जबकि 7 जनवरी को बुध पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे, 8 जनवरी को शुक्र और मंगल के मध्य अंतर जीरो डिग्री रह जाएगा जबकि 9...

Stock Market Astrology: एस्ट्रोसाइकिल में इस सप्ताह काफी हलचल रहने वाली है, 6 जनवरी को शुक्र और सूर्य जीरो डिग्री पर आ जाएंगे जबकि 7 जनवरी को बुध पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे, 8 जनवरी को शुक्र और मंगल के मध्य अंतर जीरो डिग्री रह जाएगा जबकि 9 जनवरी को सूर्य और मंगल जीरो और शुक्र व गुरु 180 डिग्री के एक्सिस पर रहेंगे। शुक्र, मंगल और बुध के अस्त रहने और गुरु के वक्री रहने से इस सप्ताह बाजार में उतार-चढ़ाव वाली स्थिति रहेगी और बाजार में ऊपरी स्तरों से दबाव देखने को मिल सकता है।  

5 जनवरी को बाजार खुलने पर चन्द्रमा कर्क राशि में शनि के पुष्य नक्षत्र में रहेंगे लिहाजा बाजार की शुरूआत पॉजिटिव हो सकती है लेकिन दोपहर को करीब डेढ़ बजे चन्द्रमा के बुध के अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करने के बाद बाजार में ऊपरी स्तरों पर दबाव देखने को मिल सकता है, लिहाजा बाजार में कोई भी पोजीशन सावधानी के साथ बनानी चाहिए। इस दिन हमें बैंकिंग, आई.टी., बेवरेज, शिपिंग के अलावा इंफ्रा कम्पनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है।  

6 जनवरी को सुबह बाजार खुलते ही मंगल और सूर्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आ जाएंगे और चन्द्रमा कर्क राशि में 28 डिग्री पर गोचर करेगा, लिहाजा बाजार में फ्लैट ओपनिंग संभव है लेकिन 12.17 बजे चन्द्रमा के राशि परिवर्तन के बाद बाजार का रुख बदल सकता है और चन्द्रमा के सिंह राशि में गोचर व केतु के प्रभाव में आने से बाजार में बिकवाली दिखाई दे सकती है। लिहाजा अपनी पोजीशन इस समय के दौरान संभाल कर लेनी चाहिए। इस दिन हमें आई.टी., फार्मा, ट्रांसपोर्ट आदि सैक्टर के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है।  

7 जनवरी को सुबह बाजार खुलने से पहले 6 जनवरी की मध्य रात्रि बुध पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस दौरान सूर्य, मंगल और शुक्र भी इसी नक्षत्र में रहेंगे, एक नक्षत्र में 4 ग्रहों के गोचर से बाजार में भारी उतार-चढ़ाव वाली स्थिति बन सकती है। चन्द्रमा इस दिन सुबह 11.56 बजे नक्षत्र बदल कर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। इसके बाद बाजार में स्थिरता देखने को मिल सकती है। इस दिन ब्यूटी, लग्जरी, एंटरटेनमैंट और एफ.एम.सी.जी. कम्पनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है।  

8 जनवरी को बाजार खुलने से पहले सुबह करीब 8 बजे शुक्र और मंगल एक ही डिग्री पर आ जाएंगे, लिहाजा बाजार में ओपनिंग पर ही तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। चन्द्रमा के दोपहर 12.24 बजे नक्षत्र बदल कर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करने के बाद बाजार का मूड बदल सकता है और बाजार में स्थिरता नजर आ सकती है। इस दौरन हमें सरकारी सैक्टर से जुड़ी कम्पनियों के अलावा सोलर पवार और बिजली कम्पनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है। 

9 जनवरी को बाजार खुलने से पहले ही सुबह 7 बजे के करीब भद्रा शुरू हो जाएगी। बाजार की ओपनिंग पर चन्द्रमा सूर्य के उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे और दोपहर करीब पौने 2 बजे चन्द्रमा के हस्ता नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस दिन बाजार में गिरावट का रुख रह सकता है, लिहाजा कोई भी पोजीशन बाजार की चाल को देख कर ही बनाएं।

नरेश कुमार
https://www.facebook.com/Astro-Naresh-115058279895728

