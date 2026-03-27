नवरात्रि में क्यों की जाती है उपवास और हवन साधना ? जानिए आध्यात्मिक कारण

Navratri 2026 : सृष्टि और इसके विभिन्न पहलू शिव और शक्ति का संयोजन हैं। शिव वाहन हैं, तो शक्ति वह ईंधन है जो उसे गति प्रदान करती है। यदि अग्नि शिव है, तो उसकी ऊष्मा और प्रकाश शक्ति है। यदि वायु शिव है, तो उसकी गति और वहन क्षमता शक्ति है। यदि पृथ्वी...

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Navratri 2026 : सृष्टि और इसके विभिन्न पहलू शिव और शक्ति का संयोजन हैं। शिव वाहन हैं, तो शक्ति वह ईंधन है जो उसे गति प्रदान करती है। यदि अग्नि शिव है, तो उसकी ऊष्मा और प्रकाश शक्ति है। यदि वायु शिव है, तो उसकी गति और वहन क्षमता शक्ति है। यदि पृथ्वी शिव है, तो उसकी सहनशीलता और उर्वरता शक्ति है।

नवरात्रि के नौ दिन और रातें शक्ति के नौ विभिन्न रूपों को चिह्नित करती हैं- शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री और अपराजिता। शक्ति ही वह तत्व है जो सृजन, संरक्षण और विनाश करती है। एक नौसिखिया साधक के लिए, इन्हें मोटे तौर पर दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की त्रिविध शक्तियों के रूप में समझा जा सकता है। इन 9 देवियों की उत्पत्ति इन्हीं 3 देवियों से होती है, जिनका मूल स्रोत आदि शक्ति है।

प्रथम तीन दिन देवी दुर्गा को समर्पित हैं। वह आध्यात्मिक विकास की देवी हैं और ब्रह्मांड के परिवर्तन को नियंत्रित करती हैं, जिन्हें योगमाया भी कहा जाता है। वह भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं। मानव शरीर में, उनका संबंध तमस गुण और छाती से सिर तक के क्षेत्र से है। इन दिनों साधक मसालेदार भोजन का त्याग कर देता है और सुबह-शाम की संध्या में मां दुर्गा के आह्वान मंत्रों के साथ हवन करता है। हवन में घी के साथ काले तिल की आहुति दी जाती है और देसी गाय के उपले एवं पलाश की समिधा का उपयोग किया जाता है।

अगले तीन दिन देवी लक्ष्मी को समर्पित हैं। वह भौतिक सृष्टि और इसके विभिन्न पहलुओं का संचालन एवं संरक्षण करती हैं, जिन्हें माया भी कहा जाता है। वह भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हैं। मानव शरीर में, उनका संबंध रजस गुण और नाभि से छाती तक के क्षेत्र से है। इन दिनों में, साधक अन्न का सेवन बंद कर देता है और शरीर को हल्का रखने के लिए केवल अल्पाहार ग्रहण करता है। मां लक्ष्मी के लिए हवन दोनों संध्याओं में घी के साथ मिष्ठान की आहुति देकर किया जाता है।

अंतिम तीन दिन देवी सरस्वती को समर्पित हैं। उनसे ही ज्ञान और कला के सभी रूप प्रवाहित होते हैं, वह सृजन की देवी हैं जिन्हें महामाया भी कहा जाता है। वह भगवान ब्रह्मा की अर्धांगिनी हैं। मानव शरीर में, उनका संबंध सत्व गुण और नाभि से नीचे के क्षेत्र से है। अंतिम तीन दिनों में, साधक केवल जल और रस का सेवन करता है और मां सरस्वती के लिए हवन दोनों संध्याओं में घी और गुग्गल की आहुति के साथ संपन्न किया जाता है।

दसवें दिन पूर्ण उपवास रखा जाता है और एक बार फिर मां दुर्गा या मां काली का आह्वान किया जाता है, क्योंकि इसी दिन रावण ने मां काली और भगवान राम ने मां दुर्गा का आह्वान किया था। यह प्रक्रिया आवश्यक पुनर्संरेखण लाती है। इसके पश्चात, साधक अपनी साधना करता है और अपने गुरु द्वारा बताए गए विशिष्ट मंत्र का जाप करता है। योग साधना के साथ, वे सभी शक्तियां जिनका आह्वान किया गया है, साधक में समाहित हो जाती हैं। जब गुरु के सानिध्य में सही भाव के साथ यज्ञ किया जाता है तो देवी का स्वरूप यज्ञ की अग्नि में प्रकट होता है, जो ध्यान आश्रम में एक सामान्य अनुभव है।

नवरात्रि आने वाले मौसम की नई ऊर्जाओं को स्वीकार करने के लिए आपके शरीर को तैयार करने के दिन हैं। 9 दिनों तक आप अपने शरीर को पुनर्गठित करते हैं और उसके बाद 10वें दिन नई ऊर्जाओं को आत्मसात करते हैं।

अश्विनी गुरुजी ध्यान फाउंडेशन

