Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Numerology Prediction : इस मूलांक वालों को 35 के बाद मिलती है बड़ी पहचान और अपार सफलता

Numerology Prediction : इस मूलांक वालों को 35 के बाद मिलती है बड़ी पहचान और अपार सफलता

Edited By Updated: 18 Jan, 2026 01:08 PM

numerology prediction

Numerology Prediction : अंकशास्त्र में मूलांक 8 को सबसे रहस्यमयी, शक्तिशाली और प्रभावशाली अंकों में से एक माना गया है। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 8 है। इस अंक का स्वामी न्याय के देवता शनि देव हैं

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Numerology Prediction : अंकशास्त्र में मूलांक 8 को सबसे रहस्यमयी, शक्तिशाली और प्रभावशाली अंकों में से एक माना गया है। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 8 है। इस अंक का स्वामी न्याय के देवता शनि देव हैं। अंकशास्त्र की दुनिया में यह माना जाता है कि मूलांक 8 के जातकों का जीवन किसी फिल्म की पटकथा की तरह होता है शुरुआत में भारी संघर्ष, कठिन चुनौतियां और अंत में एक ऐसी गूंजने वाली सफलता जो इतिहास रच देती है।

35 की उम्र तक का कठिन संघर्ष: 
मूलांक 8 के लोगों के लिए जीवन की शुरुआत कभी भी फूलों की सेज नहीं होती। शनि देव, जो अनुशासन और कर्म के देवता हैं, इस मूलांक के व्यक्तियों को कम उम्र से ही कठिन परिस्थितियों में डाल देते हैं।

बचपन और युवावस्था: इन्हें अक्सर अपनी योग्यताओं को साबित करने के लिए दूसरों से दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। कई बार इन्हें परिवार की जिम्मेदारियां जल्दी उठानी पड़ती हैं या शिक्षा और करियर में देरी का सामना करना पड़ता है।

और ये भी पढ़े

मानसिक द्वंद्व: ये लोग स्वभाव से थोड़े अंतर्मुखी और गंभीर होते हैं। 20 से 30 वर्ष की आयु के बीच इन्हें अक्सर अकेलापन महसूस होता है। इन्हें लगता है कि इनकी मेहनत का फल कोई और ले जा रहा है।

आर्थिक उतार-चढ़ाव: शनि देव इन्हें धन का मूल्य सिखाने के लिए शुरुआत में आर्थिक तंगी या करियर में बार-बार बदलाव जैसी स्थितियां पैदा करते हैं।

अंकशास्त्र का सिद्धांत: मूलांक 8 के लिए संघर्ष सजा नहीं, बल्कि एक 'ट्रेनिंग' है। शनि इन्हें तपाकर कुंदन बनाते हैं ताकि ये बड़ी सफलता को संभालने के योग्य बन सकें।

35 की उम्र के बाद शनि का यू-टर्न और वरदान
अंकशास्त्र और ज्योतिष में 35 वर्ष की आयु को मूलांक 8 के लिए 'गोल्डन पीरियड' की शुरुआत माना जाता है। इस उम्र के बाद शनि देव की कृपा बरसने लगती है और इनके जीवन में अचानक सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं।

स्थायित्व और सफलता
35 साल की दहलीज पार करते ही इनके करियर में स्थिरता आने लगती है। जो काम सालों से रुके हुए थे, वे गति पकड़ने लगते हैं। इस उम्र के बाद ये लोग जिस भी क्षेत्र में हाथ डालते हैं, वहां उन्हें अपार सफलता मिलती है।

इतिहास रचने वाली उपलब्धि
मूलांक 8 के लोग या तो बहुत नीचे होते हैं या फिर शीर्ष पर। बीच का कोई रास्ता इनके लिए नहीं होता। दुनिया के कई दिग्गज उद्योगपति, राजनेता और क्रांतिकारी इसी मूलांक से संबंध रखते हैं। जब शनि का वरदान मिलता है, तो ये लोग सत्ता, संपत्ति और सम्मान के मामले में सबको पीछे छोड़ देते हैं।

निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता
संघर्षों ने इन्हें इतना परिपक्व बना दिया होता है कि 35 की उम्र के बाद इनका इंट्यूशन और बिजनेस सेंस बहुत तेज हो जाता है। ये लंबी अवधि के निवेश और बड़े प्रोजेक्ट्स में महारत हासिल कर लेते हैं।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!