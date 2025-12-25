Numerology Secret : इस तारीख को जन्मीं लड़कियों में होता है लीडर बनने का गुण, सफलता खुद चूमती है इनके कदम

Edited By Sarita Thapa,Updated: 25 Dec, 2025 02:12 PM
Numerology Secret : अंक ज्योतिष की दुनिया में हर अंक की अपनी एक विशेष ऊर्जा होती है, लेकिन कुछ अंक ऐसे होते हैं जो जन्म से ही विजेता होने की मोहर लेकर आते हैं। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 1 है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मूलांक 1 का स्वामी सूर्य है। तो आइए जानते हैं कि इन तारीखों को जन्मीं लड़कियों में ऐसी कौन सी खूबियां होती हैं, जो उन्हें दुनिया से अलग और सफल बनाती हैं।
जन्मजात नेतृत्व क्षमता
मूलांक 1 वाली लड़कियां किसी के पीछे चलना पसंद नहीं करतीं, बल्कि वे अपनी राह खुद बनाना जानती हैं। सूर्य के प्रभाव के कारण इनमें गजब की निर्णय लेने की क्षमता होती है। चाहे ऑफिस हो या घर, ये जिम्मेदारी उठाने से कभी पीछे नहीं हटतीं। इनकी पर्सनालिटी में एक ऐसा आकर्षण होता है कि लोग खुद-ब-खुद इनकी बातें मानने लगते हैं।
चट्टान जैसा आत्मविश्वास और संकल्प
इन लड़कियों का सबसे बड़ा गहना इनका 'आत्मविश्वास' है। यदि ये एक बार किसी काम को करने की ठान लें, तो उसे पूरा करके ही दम लेती हैं। मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हों, इनका फौलादी इरादा कभी नहीं डगमगाता। यही कारण है कि ये करियर के उन क्षेत्रों में भी परचम लहराती हैं जहाँ दूसरों को डर लगता है।
सूरज जैसा तेज और स्पष्टवादी स्वभाव
मूलांक 1 की लड़कियां मन में कुछ और और जुबां पर कुछ और नहीं रखतीं। ये स्वभाव से बेहद ईमानदार और स्पष्टवादी होती हैं। सूर्य की तरह इनका व्यक्तित्व भी तेजस्वी होता है। ये अपनी शर्तों पर जीना पसंद करती हैं और किसी की गुलामी या बेवजह का दबाव इन्हें कतई बर्दाश्त नहीं होता।
सफलता का राज: कभी न हार मानने वाला जज्बा
सफलता इनके कदम इसलिए चूमती है क्योंकि ये असफलताओं से घबराती नहीं हैं। गिरकर फिर से उठ खड़े होना इनकी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी मेहनत और बुद्धि के बल पर ये कम उम्र में ही ऊंचा मुकाम हासिल कर लेती हैं। प्रशासनिक सेवाओं, राजनीति और बड़े बिजनेस में इस मूलांक की लड़कियां अक्सर टॉप पर देखी जाती हैं।
रिश्तों में स्वाभिमानी और वफादार
हालांकि ये लड़कियां बाहर से सख्त दिख सकती हैं, लेकिन दिल से ये बहुत वफादार होती हैं। ये अपने परिवार और पार्टनर का बहुत सम्मान करती हैं, लेकिन अपने 'स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करतीं। इन्हें ऐसा जीवनसाथी पसंद आता है जो इनकी स्वतंत्रता और काबिलियत की कद्र करे।
