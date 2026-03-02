Kanya Rashifal Today 3 march: नौकरी और बिजनेस में सफलता के संकेत, जानें शुभ उपाय

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 03 Mar, 2026 02:10 AM

कन्या राशिफल 3 मार्च 2026 Virgo Horoscope 3 march 2026: कन्या राशि (Virgo) के जातकों के लिए 3 मार्च का दिन योजनाबद्ध तरीके से काम करने और व्यावहारिक निर्णय लेने का संकेत दे रहा है। आप स्वभाव से मेहनती, विश्लेषणात्मक और अनुशासित होते हैं। आज ग्रहों की स्थिति नौकरी और व्यवसाय दोनों क्षेत्रों में प्रगति के संकेत दे सकती है। आइए जानते हैं आज का विस्तृत राशिफल।

आज का ग्रह प्रभाव

कन्या राशि के स्वामी Mercury (बुध) हैं, जो बुद्धि, व्यापार और संचार के कारक माने जाते हैं। आज बुध की अनुकूल स्थिति आपको तर्कसंगत निर्णय लेने में मदद करेगी। साथ ही Venus (शुक्र) का प्रभाव कार्यस्थल पर सामंजस्य और सहयोग बढ़ा सकता है। इससे टीमवर्क में सफलता मिलने के योग बनेंगे।

नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा। लंबे समय से चल रहा प्रोजेक्ट सफल हो सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी के संकेत। इंटरव्यू या नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है।

सलाह: अपने काम में छोटी-छोटी गलतियों से बचें। आपकी बारीकी पर ध्यान देने की आदत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन लाभकारी संकेत दे रहा है। नई डील फाइनल हो सकती है। पुराने ग्राहकों से दोबारा काम मिलने की संभावना।

साझेदारी में विश्वास बढ़ेगा। मार्केटिंग और कम्युनिकेशन से जुड़े कार्यों में लाभ। हालांकि, निवेश से पहले पूरी जानकारी जुटाना जरूरी होगा।

आर्थिक स्थिति

आय में स्थिरता बनी रहेगी। छोटे निवेश से लाभ। अचानक खर्च की संभावना। उधार देने से बचें। धन को लेकर संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं।

प्रेम और वैवाहिक जीवन

जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी। अविवाहित लोगों के लिए रिश्ता आने के संकेत। आज संवाद से रिश्तों में मजबूती आएगी।

पारिवारिक जीवन

परिवार का माहौल शांत रहेगा। घर में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल

पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। ज्यादा काम के कारण थकान महसूस हो सकती है। हल्का भोजन करें। योग और ध्यान लाभकारी रहेगा।

छात्रों के लिए

पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का फल मिल सकता है।

आज का भाग्य प्रतिशत

आज आपका भाग्य लगभग 76% तक आपका साथ देगा।

लकी कलर: हरा

लकी नंबर: 5

शुभ समय: सुबह 10:00 से 12:00 बजे तक

शुभ उपाय

गणेश जी की पूजा करें।

“ॐ बुं बुधाय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें।

हरे मूंग का दान करें।

3 मार्च कन्या राशि वालों के लिए नौकरी और बिजनेस में सफलता के संकेत लेकर आया है। आपकी मेहनत और सूझबूझ आपको आगे बढ़ाएगी। संतुलन और धैर्य बनाए रखें, सफलता निश्चित है।