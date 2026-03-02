Meen Rashifal 4 March : मीन राशि की तिजोरी में लगेगा धन का अंबार, 4 मार्च को व्यापार में मिलेगी ऐतिहासिक सफलता

Main Menu

04 Mar, 2026

मीन राशि के जातकों के लिए 4 मार्च 2026 का दिन आर्थिक रूप से एक 'स्वर्ण युग' की शुरुआत जैसा होने वाला है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति की शुभ दृष्टि और शुक्र का प्रभाव आपके जीवन में धन और ऐश्वर्य का योग बना रहा है।

Meen Rashifal 4 March : मीन राशि के जातकों के लिए 4 मार्च 2026 का दिन आर्थिक रूप से एक 'स्वर्ण युग' की शुरुआत जैसा होने वाला है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति की शुभ दृष्टि और शुक्र का प्रभाव आपके जीवन में धन और ऐश्वर्य का योग बना रहा है। आज आपके सितारे बुलंदियों पर हैं, जो आपको सफलता के शिखर पर ले जाएंगे।

व्यापार में ऐतिहासिक सफलता 
व्यापारियों के लिए आज का दिन किसी सुनहरे अध्याय से कम नहीं होगा। यदि आप किसी बड़े सौदे का इंतज़ार कर रहे थे, तो आज वह फाइनल हो सकती है। आयात-निर्यात या विदेशी कंपनियों के साथ काम करने वालों को उम्मीद से दोगुना लाभ होगा।
आज आप अपने बिजनेस की नई Branch खोलने या किसी नए क्षेत्र में निवेश करने का साहसी निर्णय ले सकते हैं, जो भविष्य में बहुत फलदायी होगा।

आर्थिक स्थिति और धन का अंबार 
आज आपकी तिजोरी में धन के आगमन के कई रास्ते एक साथ खुलेंगे। डूबा हुआ पैसा वापस मिल सकता है या किसी पुराने निवेश की वैल्यू अचानक बढ़ सकती है।आपकी बुद्धिमत्ता और मेहनत से आय के अतिरिक्त स्रोत तैयार होंगे, जिससे आपका बैंक बैलेंस तेजी से बढ़ेगा।

करियर और सम्मान 
नौकरीपेशा जातकों के लिए भी दिन बहुत प्रभावशाली रहेगा। ऑफिस में आपकी रचनात्मकता और समर्पण को देखते हुए मैनेजमेंट आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी या इंक्रीमेंट का तोहफा दे सकता है। लोग आपकी राय को पत्थर की लकीर मानेंगे और सहकर्मी आपकी सफलता से प्रेरणा लेंगे।

पारिवारिक और प्रेम जीवन 
घर में सुख-समृद्धि का वास रहेगा। परिवार में किसी सदस्य की तरक्की या शुभ कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। पार्टनर के साथ आपके रिश्ते और गहरे होंगे। आप साथ मिलकर भविष्य के लिए कोई बड़ा निवेश करने का प्लान बना सकते हैं।

स्वास्थ्य और ऊर्जा 
सेहत के मामले में आज आप बहुत 'पॉजिटिव' और रिलैक्स महसूस करेंगे। पुराने किसी मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। हालांकि, पैरों में हल्की सूजन या थकान हो सकती है, इसलिए काम के बीच-बीच में आराम जरूर करें और पर्याप्त पानी पिएं।

आज का विशेष महा-उपाय 
अपनी तिजोरी को धन से भरा रखने के लिए आज भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को हल्दी की 5 गांठें अर्पित करें। साथ ही 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें। पीले या केसरिया रंग के वस्त्र पहनना आपके लिए भाग्योदय कारक रहेगा।

शुभ अंक: 3 और 7

शुभ रंग: सुनहरा और पीला 

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

