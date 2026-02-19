Scorpio Horoscope Today in Hindi: आज 20 फरवरी 2026 को वृश्चिक राशि वालों की गुप्त योजनाएं होंगी सफल

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 20 February 2026 (Scorpio Horoscope Today in Hindi): वैदिक ज्योतिष के अनुसार वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल माने जाते हैं, जबकि सह-स्वामी के रूप में केतु का भी प्रभाव देखा जाता है। मंगल ऊर्जा, साहस और निर्णायक शक्ति के...

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 20 February 2026 (Scorpio Horoscope Today in Hindi): वैदिक ज्योतिष के अनुसार वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल माने जाते हैं, जबकि सह-स्वामी के रूप में केतु का भी प्रभाव देखा जाता है। मंगल ऊर्जा, साहस और निर्णायक शक्ति के प्रतीक हैं। 20 फरवरी 2026 का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गहराई से सोचने और रणनीति बनाकर आगे बढ़ने का है। आज आप जो भी कदम उठाएंगे, वह दूरगामी परिणाम देने वाला हो सकता है।



आज का ग्रह प्रभाव

आज चंद्रमा की स्थिति आपकी भावनाओं को तीव्र बना सकती है। आप अंदर ही अंदर कई योजनाओं पर काम कर सकते हैं। मंगल का प्रभाव आपको साहस देगा, लेकिन क्रोध और आवेश से बचना आवश्यक होगा। आज अंतर्ज्ञान मजबूत रहेगा। यदि आप अपने मन की आवाज सुनेंगे, तो सही निर्णय लेने में सफल रहेंगे।



करियर राशिफल (Career Horoscope Today)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। ऑफिस में अचानक कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आपके कार्य की गोपनीयता और रणनीति आपको आगे बढ़ा सकती है। यदि आप रिसर्च, टेक्नोलॉजी, पुलिस, सेना, चिकित्सा या गुप्त सेवाओं से जुड़े हैं, तो विशेष सफलता के योग हैं। व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक है, लेकिन साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखें।



करियर टिप: गुप्त योजनाओं को सार्वजनिक न करें। सही समय का इंतजार करें।



आर्थिक राशिफल (Money Horoscope)

आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। अचानक धन लाभ हो सकता है। पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है। हालांकि जोखिम भरे निवेश से बचें। कर्ज लेने या देने में सावधानी रखें।



धन उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाएं और “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का जप करें।



प्रेम राशिफल (Love Horoscope)

प्रेम जीवन में आज भावनात्मक गहराई रहेगी। पार्टनर के साथ संबंध मजबूत हो सकते हैं, लेकिन शक या संदेह से बचें। सिंगल जातकों को किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ खुलकर संवाद करना चाहिए।



लव टिप: रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें।



वैवाहिक जीवन

दांपत्य जीवन में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन छोटी-छोटी बातों पर विवाद से बचें।



स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पेट या गुप्त रोग से जुड़ी समस्या हो सकती है। योग और ध्यान से लाभ मिलेगा।



छात्र और युवा वर्ग

छात्रों के लिए दिन अनुकूल है। रिसर्च और गहराई से पढ़ाई करने वालों को सफलता मिलेगी।

युवा वर्ग को करियर से जुड़ा नया अवसर मिल सकता है।



पारिवारिक जीवन

घर में सामान्य वातावरण रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने से तनाव कम होगा।



आज का शुभ समय और संकेत

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 9

शुभ दिशा: दक्षिण

शुभ समय: दोपहर 2:00 से 3:30 बजे तक



आज का विशेष उपाय

आज पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और मंगल ग्रह के मंत्र का जप करें। इससे बाधाएं दूर होंगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। 20 फरवरी 2026 का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए रणनीति, साहस और आत्मविश्वास का है। यदि आप संयम और धैर्य से आगे बढ़ेंगे, तो करियर और आर्थिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।