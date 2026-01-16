Main Menu

माघ मेले में थार पर सवार मंकी मैन बना आकर्षण का केंद्र, तो वहीं नागा साधुओं के जयघोष से कांपी रेती

16 Jan, 2026 10:25 AM

prayagraj magh mela 2026 news

प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के दौरान मकर संक्रांति के अवसर पर कई ऐसी घटनाएं हुईं, जिन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। एक तरफ जहां आस्था का सैलाब था, वहीं दूसरी ओर प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति भी बनी।

Prayagraj Magh Mela 2026 : प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के दौरान मकर संक्रांति के अवसर पर कई ऐसी घटनाएं हुईं, जिन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। एक तरफ जहां आस्था का सैलाब था, वहीं दूसरी ओर प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति भी बनी। मेला क्षेत्र में उस समय लोग दंग रह गए जब मंकी मैन के नाम से मशहूर शख्स अपनी महिंद्रा थार पर सवार होकर पहुंचा। मंकी मैन का यह अनोखा अंदाज और उसकी सजी-धजी गाड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कौतूहल का विषय बनी रही। लोग इस दृश्य को अपने कैमरों में कैद करने के लिए उत्सुक दिखे।

किसान नेताओं और पुलिस ASP के बीच नोकझोंक
मेला क्षेत्र की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर किसान नेताओं और पुलिस प्रशासन के बीच तीखी बहस देखने को मिली। खबरों के अनुसार, कुछ मांगों या प्रवेश को लेकर किसान नेताओं की अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) के साथ धक्का-मुक्की हो गई। इस गहमागहमी के कारण कुछ देर के लिए मेला क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जिसे बाद में भारी पुलिस बल ने नियंत्रित किया।

त्रिशूल लहराते नागा साधुओं का शाही अंदाज
संगम के तट पर नागा साधुओं का आगमन हमेशा ही रोमांचक होता है। इस बार भी बड़ी संख्या में नागा साधु अपने पारंपरिक अंदाज में हाथों में त्रिशूल लहराते हुए और 'हर-हर महादेव' के जयघोष के साथ संगम स्नान के लिए पहुंचे। उनकी इस गर्जना और शौर्य प्रदर्शन ने पूरे मेला क्षेत्र को शिवमय कर दिया।

