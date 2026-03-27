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Raghunath Temple : श्रीनगर के रघुनाथ मंदिर में 36 साल बाद राम नवमी पूजा

Edited By Updated: 27 Mar, 2026 07:52 AM

raghunath temple

श्रीनगर के हब्बा कदल इलाके में स्थित रघुनाथ मंदिर वीरवार को एक ऐतिहासिक पल का गवाह बना, जब 36 वर्ष बाद इस सौ साल पुराने मंदिर में राम नवमी की पहली पूजा आयोजित की।

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श्रीनगर (एजैंसी) : श्रीनगर के हब्बा कदल इलाके में स्थित रघुनाथ मंदिर वीरवार को एक ऐतिहासिक पल का गवाह बना, जब 36 वर्ष बाद इस सौ साल पुराने मंदिर में राम नवमी की पहली पूजा आयोजित की। 

इस खास अवसर पर न सिर्फ हिंदू श्रद्धालु जुटे, बल्कि उनके मुस्लिम पड़ोसी भी साथ खड़े नजर आए, जिससे माहौल भाईचारे और सौहार्द से भर उठा। हालांकि, मंदिर में अभी मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम जारी है, फिर भी मंदिर प्रबंधन समिति ने इस ऐतिहासिक अवसर का जश्न मनाने के लिए पूजा का आयोजन किया।

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