    Ram Mandir Ayodhya : राम नगरी को अनमोल भेंट, 2.5 करोड़ की स्वर्ण-हीरा जड़ित श्रीराम प्रतिमा से सजी अयोध्या

Ram Mandir Ayodhya : राम नगरी को अनमोल भेंट, 2.5 करोड़ की स्वर्ण-हीरा जड़ित श्रीराम प्रतिमा से सजी अयोध्या

Edited By Updated: 30 Dec, 2025 08:29 AM

ram mandir ayodhya

Ram Mandir Ayodhya :सोमवार का दिन अयोध्या में श्रीराम भक्तों के लिए विशेष उल्लास और श्रद्धा का संदेश लेकर आया। कर्नाटक से लाई गई भगवान श्रीराम की एक अत्यंत भव्य और दुर्लभ प्रतिमा को विधिवत रूप से श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु प्रस्तुत किया गया

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Ram Mandir Ayodhya :सोमवार का दिन अयोध्या में श्रीराम भक्तों के लिए विशेष उल्लास और श्रद्धा का संदेश लेकर आया। कर्नाटक से लाई गई भगवान श्रीराम की एक अत्यंत भव्य और दुर्लभ प्रतिमा को विधिवत रूप से श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु प्रस्तुत किया गया। इस पावन अवसर पर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रतिमा का अनावरण कर भक्तों को दर्शन का सौभाग्य प्रदान किया।

यात्री सुविधा केंद्र में नई आस्था का केंद्र
भगवान श्रीराम की यह दिव्य प्रतिमा अयोध्या के यात्री सुविधा केंद्र में स्थापित की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहां विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। स्थापना के बाद से यह स्थान भक्तों के लिए आकर्षण और आस्था का नया केंद्र बन गया है।

तंजौर शैली में बनी अनुपम कलाकृति
यह दुर्लभ प्रतिमा प्रसिद्ध तंजौर कला शैली में तैयार की गई है, जिसे बेंगलुरु के ख्यातिप्राप्त कलाकार और मूर्तिकार डॉ. फर्न्डवीस ने निर्मित किया है। सोने की आभा, हीरों व अन्य बहुमूल्य रत्नों की सजावट और सूक्ष्म कारीगरी इसे विशिष्ट बनाती है। यह कृति भारतीय कला और शिल्प परंपरा की समृद्ध विरासत को दर्शाती है। बताया जा रहा है कि इसकी कीमत करोड़ों रुपये आंकी गई है।

डाक सेवा से पहुंची अनमोल प्रतिमा
इस प्रतिमा से जुड़ा एक रोचक तथ्य यह भी है कि इसे बेंगलुरु से अयोध्या तक डाक सेवा के माध्यम से भेजा गया। इतनी मूल्यवान और नाजुक कलाकृति का सुरक्षित रूप से पहुंचना लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा।

पूर्ण श्रद्धा के साथ किया गया अर्पण
प्रतिमा के दानदाता डॉ. फर्न्डवीस अपनी पत्नी जयश्री और लगभग सौ रामभक्तों के साथ अयोध्या पहुंचे। उन्होंने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से भेंट कर पूरी आस्था के साथ प्रतिमा ट्रस्ट को समर्पित की और विधिवत स्थापना की प्रक्रिया संपन्न कराई।

भक्ति और कला का अद्वितीय संगम
राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों का कहना है कि यह प्रतिमा केवल श्रद्धा का प्रतीक नहीं, बल्कि भारतीय कला, संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा का सुंदर उदाहरण भी है। यात्री सुविधा केंद्र में इसकी स्थापना के बाद देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालु यहां भक्ति और कला का अनूठा अनुभव प्राप्त कर रहे हैं।

