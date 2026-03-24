Ram Navami 2026 : ब्रज की पंजीरी से लगेगा रामलला को भोग, राम नवमी पर खास तैयारी

Edited By Prachi Sharma,Updated: 24 Mar, 2026 09:22 AM
Ram Navami 2026 : उत्तर प्रदेश की धार्मिक परंपरा और आपसी सौहार्द का एक सुंदर उदाहरण हाल ही में देखने को मिला, जब भगवान श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा से भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या के लिए विशेष प्रसाद और उपहार भेजे गए। यह पहल आगामी रामनवमी उत्सव (27...
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Ram Navami 2026 : उत्तर प्रदेश की धार्मिक परंपरा और आपसी सौहार्द का एक सुंदर उदाहरण हाल ही में देखने को मिला, जब भगवान श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा से भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या के लिए विशेष प्रसाद और उपहार भेजे गए। यह पहल आगामी रामनवमी उत्सव (27 मार्च 2026) के अवसर पर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान द्वारा की गई है।
भक्ति माहौल में रवाना हुई भेंट
सोमवार सुबह मथुरा का वातावरण पूरी तरह भक्तिमय दिखाई दिया। हल्की बारिश के बीच ‘जय श्रीराम’ और ‘राधे-राधे’ के जयघोष गूंजते रहे, जिससे माहौल और भी आध्यात्मिक हो गया। इस दौरान कलाकारों ने कृष्ण लीलाओं की सुंदर प्रस्तुति दी, जिसे देखकर श्रद्धालु भावुक हो उठे। मंदिर परिसर से विधि-विधान के साथ एक सुसज्जित वाहन को हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना किया गया, जिसमें प्रसाद और उपहार भेजे गए।
प्रसाद और उपहार में क्या भेजा गया
संस्थान के पदाधिकारियों के अनुसार, रामलला के लिए भेजी गई भेंट में ब्रज की परंपराओं का विशेष ध्यान रखा गया है। इसमें लगभग 11 मन (करीब 440 किलो) धनिया पंजीरी, लड्डू, पंचमेवा, रामलला के वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री, सुगंधित इत्र और पूजा के लिए ताजे फल शामिल हैं। ये सभी सामग्री विशेष रूप से पूजा और भोग के लिए तैयार की गई है।
परंपरा और आस्था का प्रतीक
संस्थान के सदस्यों ने बताया कि यह केवल प्रसाद भेजने की परंपरा नहीं है, बल्कि ब्रज और अयोध्या के बीच आध्यात्मिक संबंध और आपसी श्रद्धा का प्रतीक है। पहले भी काशी, मथुरा और अन्य धार्मिक स्थलों के बीच इस प्रकार की धार्मिक भेंट और परंपराएं निभाई जाती रही हैं।
रामनवमी पर अयोध्या में होगा उपयोग
यह सभी प्रसाद और उपहार 27 मार्च को अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को सौंपे जाएंगे। रामनवमी के दिन होने वाले मुख्य अभिषेक और भोग में इस पंजीरी और मिष्ठान का उपयोग किया जाएगा। रामनवमी को लेकर अयोध्या में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, इसलिए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम भी किए हैं।
मथुरा से भेजी गई इस भेंट ने रामनवमी के उत्साह को और बढ़ा दिया है और यह ब्रज और अयोध्या के आध्यात्मिक संबंध का एक सुंदर प्रतीक बन गई है।