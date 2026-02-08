Tarot Card Rashifal (9th February): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Main Menu

Updated: 08 Feb, 2026 02:33 PM

tarot card rashifal

मेष राशि- आज का दिन आपके लिए ऊर्जावान रहेगा। रविवार होने के कारण आप परिवार के साथ समय बिताना पसंद करेंगे। करियर के क्षेत्र में नए विचार आ सकते हैं जो भविष्य में लाभ देंगे।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

वृषभ राशि: आज आप थोड़े सुस्त महसूस कर सकते हैं इसलिए काम और आराम के बीच संतुलन बनाएं। व्यापार में निवेश करने से पहले सोच-विचार कर लें। जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। कलात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

वृषभ राशि: आज आप थोड़े सुस्त महसूस कर सकते हैं इसलिए काम और आराम के बीच संतुलन बनाएं। व्यापार में निवेश करने से पहले सोच-विचार कर लें। जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। कलात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

मिथुन राशि : आज बौद्धिक कार्यों के लिए आज का दिन शानदार है। दोस्तों के साथ किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। वाणी पर संयम रखें, नहीं तो किसी से बहस हो सकती है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा।

कर्क राशि: आज आप मानसिक शांति महसूस करेंगे। घर के नवीनीकरण या साज़-सज्जा पर विचार कर सकते हैं। माता-पिता के आशीर्वाद से कोई बड़ा काम बन जाएगा। अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखें, विशेषकर ठंड से बचें।

सिंह राशि: आज आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी लीडरशिप की प्रशंसा होगी। जो लोग राजनीति या सामाजिक सेवा से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन मान-सम्मान बढ़ाने वाला है। बच्चों की ओर से शुभ समाचार मिलेगा।

कन्या राशि: आज फिजूलखर्ची से बचें, बजट बिगड़ सकता है। काम के सिलसिले में छोटी यात्रा करनी पड़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता बनाने का दिन है। पुराने मित्रों से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी।

तुला  राशि: आपके लिए आज का दिन खुशियों भरा रहेगा। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। यदि कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो आज योजना बनाना शुभ है। कानूनी मामलों में राहत मिल सकती है।

वृश्चिक राशि: करियर में उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे। आपके गुप्त शत्रु परास्त होंगे। परिवार के साथ धार्मिक स्थल की यात्रा के योग बन रहे हैं। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें, विशेषकर प्रॉपर्टी के मामले में।

धनु  राशि: आज किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। आप आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों में खोए रहेंगे। विदेश जाने की योजना बना रहे लोगों को सफलता मिल सकती है। आर्थिक लाभ के प्रबल योग बने हुए हैं।

मकर राशि: आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऑफिस का तनाव घर पर न लाएं। अपनी सेहत और खान-पान का विशेष ध्यान रखें। शाम के समय स्थिति बेहतर होगी और आपको राहत महसूस होगी।

कुंभ राशि: आज वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। साझेदारी के व्यापार में अच्छा मुनाफा होने की संभावना है। सामाजिक दायरे में आपकी सक्रियता बढ़ेगी। किसी प्रियजन से उपहार मिल सकता है। सकारात्मक रहें।

मीन राशि: आज आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। काम में व्यस्तता के कारण थकान हो सकती है। संतान की सफलता से मन हर्षित होगा। लेन-देन के मामलों में सावधानी बरतें। पुराने निवेश से लाभ होगा।
 

