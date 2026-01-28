Daily horoscope : आज इन राशियों का शुरु होगा सुनहरा समय
Edited By Niyati Bhandari,Updated: 28 Jan, 2026 08:06 AM
मेष : टीचिंग, कोचिंग, ट्यूशनिंग, होटलिंग, लिकर, डैकोरेशन, टूरिज्म, कंसल्टैंसी का काम करने वालों को
मेष : टीचिंग, कोचिंग, ट्यूशनिंग, होटलिंग, लिकर, डैकोरेशन, टूरिज्म, कंसल्टैंसी का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा।
वृष: व्यापार तथा कामकाज की दशा बेहतर, खुशदिल मूड के कारण आपको हर काम सहज दिखाई देगा, सैर-सफर के लिए मन राजी रहेगा।
मिथुन: खर्चों का जोर मगर अच्छा पहलू यह है कि खर्च आम तौर पर जायज कामों पर ही होगा, मन किसी अज्ञात भय में संलिप्त रहेगा।
कर्क: सितारा धन लाभ वाला, कारोबारी टूरिंग, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग फ्रूटफुल रहेगी, भागदौड़ करने पर कोई कामकाजी मुश्किल भी राह से हटेगी।
सिंह : राजकीय कामों में न सिर्फ कामयाबी ही मिलेगी, बल्कि कोई बाधा-मुश्किल भी हटेगी, शत्रु आपकी पकड़ में रहेंगे।
कन्या : धार्मिक तथा सामाजिक कामों में ध्यान, यत्न करने पर कोई स्कीम प्रोग्राम आसानी के साथ मेच्योर होगा।
तुला: सेहत तथा खान-पान के मामले में लापरवाह न रहना चाहिए, सफर भी टाल दें, मन भी कुछ डिस्टर्ब सा रहेगा।
वृश्चिक: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, समय कामयाबी तथा इज्जत-मान वाला, दोनों पति-पत्नी एक-दूसरे के प्रति सॉफ्ट रहेंगे।
धनु : किसी प्रबल शत्रु को उभरने के कारण अकस्मात किसी परेशानी के जागने का डर बढ़ सकता है।
मकर: संतान साथ देगी, सपोर्ट करेगी, आपकी बात धीरज तथा ध्यान के साथ सुनेगी, शत्रु कमजोर रहेंगे।
कुंभ: कोर्ट-कचहरी में जाने पर आपके पक्ष की बेहतर सुनवाई होगी, अफसरो में आपकी पैठ बढे़गी।
मीन : किसी सज्जन-मित्र की मदद के साथ आपको अपनी किसी समस्या को सुलझाने में कामयाबी मिलेगी।