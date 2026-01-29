Daily horoscope : आज इन राशियों की सुधरेगी आर्थिक स्थिती
Edited By Niyati Bhandari,Updated: 29 Jan, 2026 08:22 AM
मेष : सितारा शाम तक धन लाभ वाला, कारोबारी कामों, प्रोग्रामों में कदम बढ़त की तरफ, फिर बाद में
मेष : सितारा शाम तक धन लाभ वाला, कारोबारी कामों, प्रोग्रामों में कदम बढ़त की तरफ, फिर बाद में कामकाजी भागदौड़, व्यस्तता बढ़ेगी।
वृष: चूंकि कारोबारी कामों के लिए सितारा अच्छा है, इसलिए कामकाजी कोशिशें फ्रूटफुल रहेंगी, आम हालात भी बेहतर बने रहेंगे।
मिथुन: सितारा शाम तक उलझनों-पेचीदगियों को बनाए रखने वाला है, इसलिए कोई भी नई कोशिश शुरू न करें, मगर बाद में समय सफलता देने वाला बनेगा।
कर्क: सितारा शाम तक व्यापार-कारोबार में लाभ वाला, भागदौड़ करने पर कारोबारी प्लानिंग भी कुछ आगे बढ़ेगी, मगर बाद में समय एहतियात वाला बनेगा।
सिंह : अफसरों के सॉफ्ट रुख के कारण शाम तक कोई सरकारी मुश्किल राह से हट सकती है, फिर बाद में अर्थ दशा बेहतर बनेगी।
कन्या : आमतौर पर मजबूत सितारा आपके कदम को हर फ्रंट पर बढ़त की तरफ रखेगा, भागदौड़ भी अच्छा नतीजा देगी।
तुला: सितारा शाम तक पेट के लिए ढीला किसी की जिम्मेदारी में भी न फंसें, मगर बाद में हर मोर्चा पर बेहतर हालात मिलेंगे।
वृश्चिक: सितारा शाम तक कामकाजी कामों के लिए बेहतर बना रहेगा, मगर बाद में विपरीत हालात बनेंगे।
धनु : सितारा शाम तक टैंशन-परेशानी देने वाला, किसी के झांसे में भी न फंसें, मगर बाद में कारोबारी दशा सुधरेगी।
मकर: सितारा शाम तक बेहतर, स्कीमें प्रोग्राम सिरे चढे़ंगे, मगर बाद में कमजोर सितारा आपको किसी मुश्किल में फंसा सकता है।
कुंभ: सितारा शाम तक कोर्ट-कचहरी तथा प्रॉपर्टी के कामों में कदम बढ़त की तरफ रखने वाला, फिर बाद में भी कामयाबी मिलती रहेगी।
मीन : सितारा शाम तक बेहतर, बड़े लोगों के साथ मेल-मिलाप फ्रूटफुल, कामकाजी व्यस्तता भी रहेगी, फिर बाद में भी कदम बढ़त की तरफ रहेगा।