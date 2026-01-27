Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Daily horoscope : आज इन राशियों की लाइफ में होगा ढेरों खुशियों को आगमन

Daily horoscope : आज इन राशियों की लाइफ में होगा ढेरों खुशियों को आगमन

Edited By Updated: 27 Jan, 2026 07:53 AM

rashifal in hindi

मेष : कारोबारी कामों के लिए सितारा अच्छा, कारोबारी टूरिंग भी लाभप्रद, सुदृढ़ सितारा आपको हर मोर्चा पर हावी

मेष : कारोबारी कामों के लिए सितारा अच्छा, कारोबारी टूरिंग भी लाभप्रद, सुदृढ़ सितारा आपको हर मोर्चा पर हावी, प्रभावी विजयी रखेगा।

वृष: बाद दोपहर तक अपने आपको पंगों, झमेलों से बचाकर रखें, नुकसान का भी डर, फिर बाद में समय बेहतर बनेगा, आम हालात भी सुधरेंगे।

मिथुन: सितारा बाद दोपहर तक धन लाभ वाला, कारोबारी टूरिंग, प्लानिंग भी लाभ देगी, फिर बाद में समय कमजोर बनेगा, हर कदम सोच-समझ कर उठाएं।

कर्क: कोशिशों-इरादों में बाद दोपहर तक कामयाबी मिलेगी, शत्रु कमजोर रहेंगे, फिर बाद में अर्थ दशा सुधरेगी तथा कंफर्टेबल बनेगी।

सिंह : सितारा बाद दोपहर तक कामकाजी मामलों के लिए अच्छा, फिर बाद में किसी अफसर के समक्ष जाने के लिए समय बेहतर।

कन्या : सितारा बाद दोपहर तक पेट के लिए ढीला, खान-पान भी संभल-संभाल कर करें, फिर बाद में हर फ्रंट पर बेहतरी होगी।

आज का राशिफल 27 जनवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा  

Tarot Card Rashifal (27th january): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

लव राशिफल 27 जनवरी- तेरी महक मेरे तन मन में है

Aaj Ka Good Luck (27th  january 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

तुला: सितारा बाद दोपहर तक कामकाजी कामों के लिए अच्छा, मगर बाद में आम हालात विपरीत बनने का डर बढे़गा।

वृश्चिक: सितारा बाद दोपहर तक ढीला, इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण काम हाथ में न लेना चाहिए, मगर बाद में आम हालात सुधरेंगे।

धनु : सितारा बाद दोपहर तक बेहतर, स्कीमें प्रोग्राम सिरे चढे़ंगे, फिर बाद में समय परेशानी बढ़ाने वाला बनेगा।

मकर: सितारा बाद दोपहर तक जायदादी काम संवारने वाला, कोई उलझा, रुका काम सिरे चढे़गा, मगर बाद में बेहतरी होगी।

कुंभ: बाद दोपहर तक कामकाजी व्यस्तता तथा भागदौड़ बनी रहेगी, फिर बाद में समय कामयाबी तथा इज्जत-मान देने वाला बनेगा।

मीन : सितारा बाद दोपहर तक कारोबारी काम संवारने वाला, इज्जत-मान की भी प्राप्ति, फिर बाद में समय आपको हिम्मती, उत्साही बनाए रखेगा।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!