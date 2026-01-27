Daily horoscope : आज इन राशियों की लाइफ में होगा ढेरों खुशियों को आगमन
Edited By Niyati Bhandari,Updated: 27 Jan, 2026 07:53 AM
मेष : कारोबारी कामों के लिए सितारा अच्छा, कारोबारी टूरिंग भी लाभप्रद, सुदृढ़ सितारा आपको हर मोर्चा पर हावी, प्रभावी विजयी रखेगा।
वृष: बाद दोपहर तक अपने आपको पंगों, झमेलों से बचाकर रखें, नुकसान का भी डर, फिर बाद में समय बेहतर बनेगा, आम हालात भी सुधरेंगे।
मिथुन: सितारा बाद दोपहर तक धन लाभ वाला, कारोबारी टूरिंग, प्लानिंग भी लाभ देगी, फिर बाद में समय कमजोर बनेगा, हर कदम सोच-समझ कर उठाएं।
कर्क: कोशिशों-इरादों में बाद दोपहर तक कामयाबी मिलेगी, शत्रु कमजोर रहेंगे, फिर बाद में अर्थ दशा सुधरेगी तथा कंफर्टेबल बनेगी।
सिंह : सितारा बाद दोपहर तक कामकाजी मामलों के लिए अच्छा, फिर बाद में किसी अफसर के समक्ष जाने के लिए समय बेहतर।
कन्या : सितारा बाद दोपहर तक पेट के लिए ढीला, खान-पान भी संभल-संभाल कर करें, फिर बाद में हर फ्रंट पर बेहतरी होगी।
तुला: सितारा बाद दोपहर तक कामकाजी कामों के लिए अच्छा, मगर बाद में आम हालात विपरीत बनने का डर बढे़गा।
वृश्चिक: सितारा बाद दोपहर तक ढीला, इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण काम हाथ में न लेना चाहिए, मगर बाद में आम हालात सुधरेंगे।
धनु : सितारा बाद दोपहर तक बेहतर, स्कीमें प्रोग्राम सिरे चढे़ंगे, फिर बाद में समय परेशानी बढ़ाने वाला बनेगा।
मकर: सितारा बाद दोपहर तक जायदादी काम संवारने वाला, कोई उलझा, रुका काम सिरे चढे़गा, मगर बाद में बेहतरी होगी।
कुंभ: बाद दोपहर तक कामकाजी व्यस्तता तथा भागदौड़ बनी रहेगी, फिर बाद में समय कामयाबी तथा इज्जत-मान देने वाला बनेगा।
मीन : सितारा बाद दोपहर तक कारोबारी काम संवारने वाला, इज्जत-मान की भी प्राप्ति, फिर बाद में समय आपको हिम्मती, उत्साही बनाए रखेगा।