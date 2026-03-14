Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Mithun Rashifal 15 March : मिथुन राशि के लिए खुशियों का पैगाम, करियर में ऊंची उड़ान और रिश्तों में बढ़ेगी मिठास

Mithun Rashifal 15 March : मिथुन राशि के लिए खुशियों का पैगाम, करियर में ऊंची उड़ान और रिश्तों में बढ़ेगी मिठास

Edited By Updated: 15 Mar, 2026 01:10 AM

mithun rashifal 15 march

ज्योतिष शास्त्र में मिथुन राशि को वायु तत्व और बुद्धि की राशि माना गया है। इस राशि का स्वामी 'बुध' है, जो संवाद, तर्कशक्ति और व्यापार का कारक है। 15 मार्च 2026 की ग्रह स्थिति मिथुन राशि वालों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है।

Mithun Rashifal 15 March : ज्योतिष शास्त्र में मिथुन राशि को वायु तत्व और बुद्धि की राशि माना गया है। इस राशि का स्वामी 'बुध' है, जो संवाद, तर्कशक्ति और व्यापार का कारक है। 15 मार्च 2026 की ग्रह स्थिति मिथुन राशि वालों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। यदि पिछले कुछ दिनों से आप स्वयं को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे या मानसिक द्वंद्व की स्थिति में थे, तो आज का दिन आपके लिए 'खुशियों का पैगाम' लेकर आया है। आज ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपके पक्ष में संरेखित हो रही हैं, जिससे आपके करियर और निजी जीवन में सकारात्मक बदलाव आने तय हैं।

ग्रहों का गोचर
15 मार्च को चंद्रमा का गोचर आपके भाग्य स्थान को सक्रिय कर रहा है, साथ ही बुध की शुभ दृष्टि आपके दशम भाव (कर्म भाव) पर बनी हुई है। यह एक अत्यंत दुर्लभ संयोग है जिसे 'संवाद सिद्धि योग' कहा जा सकता है। इसका सीधा प्रभाव आपकी निर्णय लेने की क्षमता और दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति पर पड़ेगा। आज आपकी वाणी में वह जादू होगा जो बिगड़े हुए कामों को भी बना देगा।

करियर
मिथुन राशि के जो लोग कॉर्पोरेट जगत, मीडिया, मार्केटिंग या शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए 15 मार्च का दिन मील का पत्थर साबित हो सकता है। आपकी मेहनत और रचनात्मकता को कार्यक्षेत्र में नई पहचान मिलेगी। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी योजनाओं से प्रभावित होंगे। यदि आप किसी विशेष प्रोजेक्ट का नेतृत्व करना चाहते थे, तो आज वह जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आज कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है। विशेषकर अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से जुड़े अवसर आपके करियर को एक नई दिशा देंगे।

व्यापार 
व्यापारियों के लिए आज का दिन विस्तार का है। आज आप अपनी पुरानी व्यापारिक नीतियों में बदलाव करेंगे, जो भविष्य में आपके लाभ को दोगुना कर सकती हैं। मिथुन राशि की सबसे बड़ी ताकत उनका 'नेटवर्क' होता है। आज किसी पुरानी मीटिंग या परिचय के माध्यम से आपको एक बड़ा ऑर्डर या पार्टनरशिप मिल सकती है। तकनीकी क्षेत्र के व्यापारियों के लिए आज का दिन विशेष लाभदायक रहेगा।

और ये भी पढ़े

रिश्तों में मिठास
15 मार्च का दिन आपके रिश्तों के लिए 'मरहम' जैसा काम करेगा। पिछले कुछ समय से परिवार में चल रही गलतफहमियां आज संवाद के माध्यम से दूर होंगी। घर में हंसी-खुशी का माहौल रहेगा। माता-पिता के साथ संबंधों में गहराई आएगी और उनका मार्गदर्शन आपके लिए संजीवनी बनेगा। यदि आप सिंगल हैं, तो आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपकी बौद्धिक क्षमता को समझेगा। जो लोग पहले से ही रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए आज का दिन रोमांस से भरपूर रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं साझा करेंगे, जिससे आपसी विश्वास बढ़ेगा। अविवाहित जातकों के लिए विवाह की चर्चा घर में शुरू हो सकती है। कोई योग्य रिश्ता आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक रूप से आज का दिन संतुलित और प्रगतिशील रहेगा। आज आप अपनी बुद्धिमानी और सलाह के जरिए अतिरिक्त धन कमा सकते हैं। शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले जातकों के लिए आज का दिन मध्यम लेकिन स्थिर लाभ वाला है। यदि आपने किसी मित्र को उधार दिया था, तो आज याद दिलाने पर वह वापस मिल सकता है। हालाँकि, आज बड़े खर्चों से बचना बेहतर होगा।

स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति
मिथुन राशि के जातक अक्सर ओवरथिंकिंग के शिकार हो जाते हैं, लेकिन 15 मार्च को आप मानसिक रूप से काफी शांत महसूस करेंगे। आपकी Immunity बेहतर होगी। पुराने रोगों में सुधार दिखने लगेगा। आज आपका मन आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर झुकेगा। सुबह के समय प्राणायाम करना आपके फेफड़ों और श्वसन तंत्र के लिए बहुत लाभकारी होगा।

छात्रों के लिए संदेश
शिक्षा के क्षेत्र में मिथुन राशि के छात्र आज कमाल करेंगे। यदि आज किसी परीक्षा का परिणाम आता है, तो वह आपकी उम्मीदों के अनुकूल रहेगा। विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना बना रहे छात्रों के लिए आज का दिन कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए शुभ है। आपकी तार्किक क्षमता आज बहुत तेज रहेगी।

15 मार्च को बेहतर बनाने के उपाय 
गणेश वंदना: भगवान गणेश को दूर्वा (हरी घास) अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें। इससे आपकी बुद्धि और कौशल में वृद्धि होगी।

हरी वस्तुओं का दान: किसी गरीब बच्चे को हरे रंग की लेखन सामग्री (पेन, कॉपी) या हरे फल दान करें।

पक्षी सेवा: आज अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए दाना और पानी रखें।

गाय की सेवा: हरा चारा या पालक गाय को खिलाना आपके लिए भाग्योदयकारी सिद्ध होगा।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!