Tarot Card Rashifal (21st March): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 21 Mar, 2026 07:37 AM
मेष राशि
आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक स्थिति में
मेष राशि
आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव से बचें।
वृषभ राशि
आज आपको धैर्य से काम लेने की जरूरत है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें। परिवार का सहयोग मिलेगा। निवेश सोच-समझकर करें।
मिथुन राशि
आज का दिन आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। करियर में उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी। कोई नई योजना सफल हो सकती है।
कर्क राशि
भावनात्मक रूप से थोड़ा अस्थिर महसूस कर सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताना लाभकारी रहेगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
सिंह राशि
आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नौकरी या व्यवसाय में लाभ के योग बन रहे हैं। सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।
कन्या राशि
आज का दिन मिश्रित फल देने वाला है। कामकाज में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन धैर्य से सब ठीक होगा। आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। परिवार का सहयोग मिलेगा।
तुला राशि
आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। व्यापार में लाभ के संकेत हैं। यात्रा के योग बन सकते हैं।
वृश्चिक राशि
आज आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आ सकती हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी करीबी से मतभेद हो सकता है।
धनु राशि
आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। शिक्षा और करियर में सफलता के योग हैं। परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। आर्थिक लाभ मिल सकता है।
मकर राशि
आज आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति के संकेत हैं। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
कुंभ राशि
आज रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा। नई योजनाएं बन सकती हैं। दोस्तों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
मीन राशि
आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा। किसी पुराने विवाद का समाधान हो सकता है। प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।