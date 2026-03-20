Vrish Rashifal 21 March : आज बरसेगी कुबेर की कृपा, क्या चमकने वाली है आपकी तिजोरी ?

Vrish Rashifal 21 March : 21 मार्च 2026 का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं रहने वाला है। जैसा कि आपने उल्लेख किया, आज ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि इसे कुबेर की कृपा वाला दिन कहा जा सकता है। शुक्र की प्रधानता वाली आपकी...

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Vrish Rashifal 21 March : 21 मार्च 2026 का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं रहने वाला है। जैसा कि आपने उल्लेख किया, आज ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि इसे कुबेर की कृपा वाला दिन कहा जा सकता है। शुक्र की प्रधानता वाली आपकी राशि के लिए आज का दिन भौतिक सुखों और आर्थिक उन्नति का द्वार खोलने वाला है।

वृषभ राशिफल

ग्रह दशा और आज का प्रभाव

आज चंद्रमा और शुक्र का शुभ योग आपकी राशि के 'लाभ स्थान' को सक्रिय कर रहा है। ज्योतिष शास्त्र में कुबेर को धन का अधिपति माना गया है, और जब वृषभ राशि के स्वामी शुक्र मजबूत होते हैं, तो व्यक्ति को बिना मांगे भी सुख-सुविधाएं प्राप्त होती हैं। आज आपकी राशि में धैर्य और बुद्धिमानी का समावेश रहेगा, जो आपको सही वित्तीय निर्णय लेने में मदद करेगा।

आर्थिक स्थिति

आज का मुख्य आकर्षण आपकी आर्थिक स्थिति ही है। पैतृक संपत्ति या किसी पुराने निवेश से अचानक लाभ होने के प्रबल योग हैं। यदि आप एक से अधिक माध्यमों से पैसा कमाने की योजना बना रहे थे, तो आज उस दिशा में ठोस कदम उठेंगे। यदि आपका धन लंबे समय से कहीं अटका हुआ था, तो आज थोड़ा प्रयास करने पर वह वापस मिल सकता है। आज आपकी तिजोरी सिर्फ पैसा आने से ही नहीं, बल्कि फिजूलखर्ची रुकने से भी चमकेगी। आप भविष्य के लिए एक मजबूत बजट प्लान तैयार करेंगे।

करियर और व्यापार

व्यापारियों के लिए: जो जातक सोने-चांदी, वस्त्र, सौंदर्य प्रसाधन या खान-पान के व्यवसाय में हैं, उनके लिए आज 'बंपर सेल' की स्थिति बन सकती है। नया स्टॉक मंगवाने के लिए दिन उत्तम है। ऑफिस में आपकी मेहनत को नोटिस किया जाएगा। संभव है कि आपके बॉस आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दें या आपके प्रमोशन की चर्चा शुरू हो जाए। जो लोग एक्सपोर्ट-इंपोर्ट से जुड़े हैं, उन्हें आज कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है।

प्रेम और वैवाहिक संबंध

वृषभ राशि के लोग स्वभाव से स्थिर और वफादार होते हैं। आज आपके रिश्तों में मधुरता घुलेगी। आज आपकी आर्थिक उन्नति में आपके जीवनसाथी का हाथ हो सकता है। उनकी सलाह को नजरअंदाज न करें, वह आपके लिए लकी साबित होगी। कुबेर की कृपा केवल बैंक बैलेंस पर नहीं, बल्कि खुशियों पर भी बरसेगी। आप अपने साथी को कोई कीमती उपहार दे सकते हैं या आपको मिल सकता है। जो लोग लंबे समय से अकेले हैं, उनके जीवन में आज किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, जो भविष्य में आपके जीवन में स्थिरता लाएगा।

स्वास्थ्य और जीवनशैली

जब जेब में पैसा और मन में शांति हो, तो स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। आज आप खुद को काफी रिलैक्स महसूस करेंगे। गले और कंधों में थोड़ा खिंचाव महसूस हो सकता है। बहुत अधिक देर तक एक ही मुद्रा में बैठकर काम न करें। आज घर पर किसी दावत का आयोजन हो सकता है, लेकिन मीठा खाते समय अपनी सेहत का ध्यान रखें।

पारिवारिक जीवन

परिवार में आज उत्सव जैसा माहौल रहेगा। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए ढाल का काम करेगा। शाम के समय परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल या मनोरंजन के लिए बाहर जाने का योग बन रहा है। संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा।

तिजोरी चमकाने के विशेष उपाय

चूंकि आज कुबेर की कृपा बरसने वाली है तो इन उपायों से आप उस सकारात्मक ऊर्जा को स्थायी बना सकते हैं:

कुबेर यंत्र की पूजा: आज अपनी तिजोरी या धन स्थान पर एक छोटा सा 'कुबेर यंत्र' स्थापित करें या उसे साफ कर धूप-दीप दिखाएं।

सफेद वस्तुओं का दान: शुक्र को प्रसन्न करने के लिए चावल, चीनी या दूध का दान किसी जरूरतमंद को करें।

उत्तर दिशा: धन के देवता कुबेर का वास उत्तर दिशा में माना जाता है। आज घर की उत्तर दिशा को साफ-सुथरा रखें और वहां एक घी का दीपक जलाएं।

मंत्र जाप: आज कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें:

"ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्ट-लक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः॥"

सावधानियां

अहंकार से बचें: धन आने पर अपने व्यवहार में शालीनता बनाए रखें। कटु वचन आपके पुण्य को कम कर सकते हैं।

आलस्य का त्याग: अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन अगर आप आलस्य करेंगे, तो हाथ आई लक्ष्मी वापस जा सकती है।

शुभ अंक और रंग

शुभ अंक: 2, 6 और 9

शुभ रंग: चमकीला सफेद, क्रीम और हल्का नीला