Daily horoscope Today : सावधान! इन राशियों को रहना होगा अलर्ट
Edited By Niyati Bhandari,Updated: 24 Mar, 2026 08:02 AM
मेष : सितारा आमदन के लिए अच्छा, कारोबारी टूरिंग लाभ देगी, कामकाजी प्लानिंग-प्रोग्रामिंग
मेष : सितारा आमदन के लिए अच्छा, कारोबारी टूरिंग लाभ देगी, कामकाजी प्लानिंग-प्रोग्रामिंग भी फ्रूटफुल रहेगी।
वृष: कारोबारी कोशिशें तथा भागदौड़ अच्छा रिजल्ट देंगी, अपने जिंदादिल होते मन पर जब्त रखना सही रहेगा, मन सफर के लिए राजी रहेगा।
मिथुन: सितारा चूंकि नुकसान वाला है और आपकी किसी पेमैंट को फंसाने वाला है, इसलिए उधारी में फंसना न चाहिए।
कर्क: टीचिंग, कोचिंग, ट्यूशनिंग, फोटो- वीडीयोग्राफी, डैकोरेशन, एयर टिकेटिंग, कंसल्टैंसी का काम करने वालों को अपने कामों में लाभ मिलेगी।
सिंह : किसी अफसर के सॉफ्ट सपोर्टिव रुख के कारण आपकी कोई पैंडिंग चली आ रही समस्या हल हो सकती है।
कन्या : मजबूत सितारा हर मोर्चे पर आपके कदम को बढ़त की तरफ रखेगा, कोई स्कीम भी सिरे चढ़ सकती है।
तुला: सितारा सेहत, खासकर पेट के लिए एहतियात रखने वाला, किसी झांसा में भी न फंसें।
वृश्चिक: व्यापार कामकाज की दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, फैमिली फ्रंट पर भी तालमेल सद्भाव बना रहेगा।
धनु : मन डरा-डरा रह सकता है, अपने आप को दूसरों के झांसों से भी बचाकर रखें, सफर भी न करें।
मकर: आम सितारा मजबूत, भाग-दौड़ करने पर कोई स्कीम सिरे चढ़ सकती है, आम हालात भी अनुकूल चलेंगे।
कुंभ: प्रॉपर्टी का कोई काम यदि पड़ा हो तो यत्न कर लें, क्योकि उसमें कुछ न कुछ पेशकदमी जरूर हो सकती है।
मीन : आम सितारा स्ट्रांग, आप हिम्मती, उत्साही, एक्टिव तथा इफैक्टिव रहेंगे, शत्रु भी आपके समक्ष अपने आपको कमजोर महसूस करेंगे।