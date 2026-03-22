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Kumbh Rashifal 24 March : क्या आज आपकी किस्मत पलटने वाली है ? जानें कुम्भ राशिफल का बड़ा संकेत

Edited By Updated: 24 Mar, 2026 03:50 AM

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Kumbh Rashifal 24 March : 24 मार्च 2026 का दिन कुम्भ राशि के जातकों के लिए एक 'कॉस्मिक अलर्ट' की तरह है। वायु तत्व की इस राशि के लिए, जिसके स्वामी कर्मफल दाता शनि हैं, आज का दिन किसी बड़े बदलाव की नींव रख सकता है। ज्योतिषीय गणनाएं संकेत दे रही हैं

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Kumbh Rashifal 24 March : 24 मार्च 2026 का दिन कुम्भ राशि के जातकों के लिए एक 'कॉस्मिक अलर्ट' की तरह है। वायु तत्व की इस राशि के लिए, जिसके स्वामी कर्मफल दाता शनि हैं, आज का दिन किसी बड़े बदलाव की नींव रख सकता है। ज्योतिषीय गणनाएं संकेत दे रही हैं कि आज ग्रहों का गोचर आपके भाग्य भाव और लाभ भाव के बीच एक ऐसा संबंध बना रहा है, जो आपकी किस्मत को एक नया मोड़ दे सकता है। कुम्भ राशि के लोग अपनी प्रगतिशील सोच, मानवतावादी दृष्टिकोण और बौद्धिक गहराई के लिए जाने जाते हैं। आज आपकी यही खूबियां आपको उस दरवाजे तक ले जाएंगी, जिसे आप लंबे समय से खटखटा रहे थे। आइए विस्तार से जानते हैं कि आज के सितारे आपके जीवन में क्या बड़ा संकेत दे रहे हैं।

 करियर और प्रोफेशन
कुम्भ राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का दिन है। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी या काम के तरीके से ऊब चुके थे, तो आज किस्मत पलटने का पहला संकेत यहीं मिलेगा। आज आपको किसी ऐसे प्रोजेक्ट या मीटिंग का हिस्सा बनने का मौका मिल सकता है, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। यह अवसर आपकी काबिलियत को साबित करने का 'गोल्डन चांस' होगा। यदि आप आईटी, रिसर्च, डेटा साइंस या किसी भी तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए क्रांतिकारी साबित हो सकता है। कोई नया आविष्कार या विचार आपको रातों-रात चर्चा में ला सकता है। आज लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। आपकी लीडरशिप क्वालिटी निखर कर सामने आएगी। यदि आप स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, तो आज कोई बड़ा क्लाइंट आपके साथ जुड़ सकता है।

आर्थिक स्थिति
किस्मत पलटने का सबसे बड़ा संकेत आपके आर्थिक पक्ष में दिख रहा है। 24 मार्च को धन की देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा कुम्भ राशि पर बनी रहने वाली है।
 हो सकता है कि आपको वह बोनस मिल जाए जिसका आप इंतजार कर रहे थे, या फिर किसी पुराने निवेश से ऐसा रिटर्न मिले जो आपकी उम्मीदों से परे हो।
आज आप अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए कोई साहसी कदम उठा सकते हैं। शेयर बाजार या डिजिटल एसेट्स में निवेश करना आज फायदेमंद हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि निर्णय भावना में बहकर नहीं, बल्कि डेटा के आधार पर लें। यदि आप पर कोई पुराना कर्ज था, तो आज उसे चुकाने की व्यवस्था बन सकती है, जिससे आप मानसिक रूप से काफी हल्का महसूस करेंगे।

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 प्रेम और व्यक्तिगत संबंध
कुम्भ राशि के जातकों के लिए आज का दिन रिश्तों में गहराई और स्पष्टता लेकर आएगा। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए आज किस्मत का बड़ा संकेत किसी अजनबी से मुलाकात के रूप में आ सकता है। यह मुलाकात सामान्य नहीं होगी; आप एक आध्यात्मिक खिंचाव महसूस करेंगे।  जीवनसाथी के साथ आपकी ट्यूनिंग आज बेहतरीन रहेगी। आप दोनों मिलकर भविष्य के लिए कोई बड़ा सपना देख सकते हैं चाहे वह नया घर खरीदना हो या परिवार बढ़ाना। आज कोई पुराना मित्र आपके जीवन में वापस आ सकता है, जो न केवल यादें ताजा करेगा बल्कि आपके करियर में भी मददगार साबित हो सकता है।

 स्वास्थ्य और ऊर्जा
जब किस्मत पलटती है, तो सबसे पहले उसका असर आपके आत्मविश्वास और स्वास्थ्य पर दिखता है। आज आप खुद को बहुत जीवंत और सक्रिय महसूस करेंगे। पिछले कुछ दिनों की सुस्ती और नकारात्मकता आज छंट जाएगी। कुम्भ राशि वाले अक्सर बहुत ज्यादा सोचते हैं। आज ग्रहों की स्थिति आपको मानसिक स्पष्टता प्रदान करेगी, जिससे आप सही और गलत के बीच फर्क कर पाएंगे। हालांकि आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन पैरों और टखनों का ध्यान रखें। योग और स्ट्रेचिंग आज आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी।

किस्मत पलटने का बड़ा संकेत क्या है?

 यदि आपको बार-बार 11:11 या 22:22 जैसे नंबर दिख रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड आपको सही रास्ते पर होने का संकेत दे रहा है।
आज आपकी छठी इंद्री बहुत मजबूत रहेगी। यदि आपका मन किसी काम को करने के लिए 'हां' कह रहा है, तो उस पर भरोसा करें।
शाम के समय मिलने वाला कोई फोन कॉल या ईमेल आपकी किस्मत की चाबी बन सकता है।

 भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू और बैंगनी । (ये रंग आपकी बौद्धिक क्षमता और आकर्षण को बढ़ाएंगे)।
भाग्यशाली अंक: 8, 11 और 22।

आज के लिए विशेष उपाय

शनि चालीसा का पाठ: शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं और शनि चालीसा पढ़ें।
दिव्यांगों की सेवा: आज किसी दृष्टिबाधित या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं या उनकी जरूरत की वस्तु भेंट करें। कुम्भ राशि के स्वामी शनि देव इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं।
पक्षियों को सात अनाज: सात प्रकार के अनाज (सप्तधान्य) पक्षियों को डालें। यह आपके जीवन की बाधाओं को दूर करेगा।

 

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