Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Daily Horoscope: आज इन राशियों को मिल सकती है खुशखबरी

Daily Horoscope: आज इन राशियों को मिल सकती है खुशखबरी

Edited By Updated: 28 Mar, 2026 08:15 AM

rashifal in hindi

मेष : प्रॉपर्टी के साथ जुड़े किसी काम को हाथ में लेने के लिए समय अच्छा, बड़े लोग मेहरबान रहेंगे,

मेष : प्रॉपर्टी के साथ जुड़े किसी काम को हाथ में लेने के लिए समय अच्छा, बड़े लोग मेहरबान रहेंगे, शत्रु भी आपके समक्ष ठहर न सकेंगे।

वृष: आम सितारा मजबूत, जो आपको हिम्मती, उत्साही, कामकाजी तौर पर व्यस्त तथा एक्टिव रखेगा, शत्रु कमजोर, तेजहीन रहेंगे।

मिथुन: सितारा व्यापार कारोबार में लाभ वाला, यत्न तथा भागदौड़ करने पर कोई कामकाजी मुश्किल हटेगी, मान-सम्मान की प्राप्ति।

कर्क: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, मूड में खुशदिली रहेगी, आम सितारा आपको हर मोर्चा पर प्रभावी रखेगा।

सिंह : सितारा चूंकि नुकसान परेशानी देने वाला है, इसलिए लेन-देन तथा लिखत-पढ़त के काम सचेत रहकर करने ठीक रहेंगे।

कन्या : ड्रिंक्स, कैमिकल्स, चिकनाईदार वस्तुओं, पैट्रोलियम तथा सी-प्राॅडक्ट्स का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा।

आज का राशिफल 28 मार्च, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा  

Tarot Card Rashifal (28th March): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

लव राशिफल 28 मार्च- ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदें, तुझे ही तो ढूंढें

Aaj Ka Good Luck (28th March 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

तुला: सरकारी, गैर-सरकारी कामों में कामयाबी मिलेगी, अफसरों के सॉफ्ट रुख के कारण आपकी पैठ-छाप बढ़ेगी।

वृश्चिक: मजबूत सितारे के कारण आपकी राह में आ रही कोई बाधा-मुश्किल हटेगी, शुभ कामों में ध्यान।

धनु : पेट के मामले में सावधानी रखनी जरूरी, किसी गलत चक्र में भी फंसने से बचना ठीक रहेगा।

मकर: व्यापार तथा कामकाज की दशा सुखद, कोशिशों-प्रोग्रामों में कामयाबी मिलेगी, फैमिली फ्रंट पर तालमेल रहेगा।

कुंभ: डरे-डरे मन के कारण आपका मन किसी भी कोशिश को हाथ में लेने के लिए राजी न होगा, सफर भी न करें।

मीन : संतान साथ देगी, सपोर्ट करेगी तथा आपकी किसी समस्या को सुलझाने के लिए आपकी मदद कर सकती है।

मेष राशिफल 28 मार्च 2026: ऊर्जा से भरपूर दिन, नए कामों में मिलेगी सफलता

वृषभ राशिफल 28 मार्च 2026: आर्थिक स्थिति मजबूत, सोच-समझ कर लें फैसले

मिथुन राशिफल 28 मार्च 2026: नए अवसरों की दस्तक, रिश्तों में आएगी मजबूती

कर्क राशिफल 28 मार्च 2026: परिवार का मिलेगा साथ, भावनाओं पर रखें नियंत्रण

सिंह राशिफल 28 मार्च 2026: मान-सम्मान में वृद्धि, करियर में खुलेंगे नए रास्ते

कन्या राशिफल 28 मार्च 2026: मेहनत का मिलेगा फल, स्वास्थ्य का रखें विशेष ध्यान

तुला राशिफल 28 मार्च 2026: जीवन में आएगी खुशियां, रिश्तों में घुलेगी मिठास

वृश्चिक राशिफल 28 मार्च 2026: सावधानी से लें निर्णय, दिन रहेगा मिश्रित

धनु राशिफल 28 मार्च 2026: यात्रा से लाभ, किस्मत देगी पूरा साथ

मकर राशिफल 28 मार्च 2026: करियर में तरक्की के योग, मेहनत लाएगी रंग

कुंभ राशिफल 28 मार्च 2026: नए अवसर मिलेंगे, आत्मविश्वास से बढ़ें आगे

मीन राशिफल 28 मार्च 2026: मानसिक शांति के साथ सफलता, दिन रहेगा शुभ

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!