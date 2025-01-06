लाल रंग की ये चीज Married Life में लाती है तनाव, आज ही करें इसे Bedroom से बाहर

Main Menu

Edited By Updated: 06 Jan, 2026 01:15 PM

red curtains vastu shastra

Red Curtains Vastu Shastra: वास्तु शास्त्र में घर में रंगों का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह ऊर्जा और वातावरण को प्रभावित करता है। लाल रंग के पर्दों को लेकर वास्तु में कुछ विशेष बातें कही गई हैं। यह रंग ऊर्जा, जुनून और उत्साह का...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Red Curtains Vastu Shastra: वास्तु शास्त्र में घर में रंगों का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह ऊर्जा और वातावरण को प्रभावित करता है। लाल रंग के पर्दों को लेकर वास्तु में कुछ विशेष बातें कही गई हैं। यह रंग ऊर्जा, जुनून और उत्साह का प्रतीक है लेकिन इसका उपयोग सावधानी से करना चाहिए। घर में लाल रंग के पर्दे शुभ या अशुभ हो सकते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कहां और कैसे उपयोग कर रहे हैं। सही दिशा और मात्रा में उपयोग करने से यह सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है लेकिन अत्यधिक या गलत दिशा में उपयोग से यह नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकता है-

PunjabKesari Red Curtains Vastu Shastra
Impact of Red Curtains लाल रंग के पर्दों के प्रभाव
शुभ प्रभाव:
लाल रंग ऊर्जा और जोश का प्रतीक है। इसे सही दिशा में और संतुलित मात्रा में उपयोग करने पर यह सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यह दक्षिण दिशा या अग्नि तत्व से संबंधित क्षेत्रों (जैसे कि रसोई या पूजा कक्ष) में शुभ माना जाता है। लाल पर्दे घर के मुख्य हॉल या लिविंग रूम में सामाजिक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं।

Red Curtains
अशुभ प्रभाव:
लाल रंग का अत्यधिक उपयोग अशांति, क्रोध और तनाव को बढ़ा सकता है। इसे शयनकक्ष (Bedroom) में उपयोग करना उचित नहीं है क्योंकि यह मानसिक शांति में बाधा डाल सकता है और रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है। उत्तर, पूर्व, या वायव्य दिशा (North, East, or Northwest) में लाल रंग के पर्दे लगाने से यह दिशाओं की ऊर्जा को बाधित कर सकता है।

PunjabKesari Red Curtains Vastu Shastra
वास्तु सुझाव:
यदि आप लाल रंग के पर्दे लगाना चाहते हैं तो इन्हें छोटे आकार में या हल्के रंगों के साथ संयोजन में उपयोग करें।
लाल पर्दों के साथ हल्के रंग जैसे सफेद, क्रीम या हल्के गुलाबी रंग का संतुलन बनाएं।

और ये भी पढ़े

Red Curtains
शयनकक्ष, अध्ययन कक्ष और बच्चों के कमरे में लाल रंग के पर्दों से बचें।
दक्षिण दिशा में लाल पर्दे शुभ हो सकते हैं क्योंकि यह अग्नि तत्व का समर्थन करता है।

PunjabKesari Red Curtains Vastu Shastra

 

