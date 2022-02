Religion and Environment: पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है परि+आवरण। परि अर्थात चारों ओर तथा आवरण यानी हमें चारों ओर से घेरने वाला वातावरण। विश्व के आधुनिकीरण के साथ ही पर्यावरण संकट एक नई समस्या के रूप में उभर कर सामने आया है। हिंदू धर्म में प्रकृति को देवी के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया है। वेदांत दर्शन में कहा गया है कि आप शांति, वायु शांति, अग्रि शांति, पृथ्वी शांति, सर्वत्र शांति अर्थात प्रकृति के सभी उपादानों की उपासना सर्वत्र शांति के लिए की गई है। यदि प्रकृति का अत्यधिक दोहन या शोषण होता है तो पर्यावरण प्रदूषित होता है। ऐसा होने से मनुष्य मात्र का सारा अस्तित्व ही संकट में पड़ सकता है।

