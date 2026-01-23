Main Menu

Rudranath mandir Update : 18 मई को खुलेंगे चतुर्थ केदार के कपाट, हिमालय में गूंजेंगे 'हर-हर महादेव' के जयकारे

Updated: 23 Jan, 2026 02:22 PM

rudranath mandir update

उत्तराखंड के पंच केदारों में शुमार भगवान रुद्रनाथ के कपाट इस साल 18 मई 2026 को पूरे विधि-विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे।

Rudranath Temple Opening Date 2026 : उत्तराखंड के पंच केदारों में शुमार भगवान रुद्रनाथ के कपाट इस साल 18 मई 2026 को पूरे विधि-विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। आज वसंत पंचमी के पावन अवसर पर गोपेश्वर के प्रसिद्ध गोपीनाथ मंदिर में पुजारियों और मंदिर समिति के सदस्यों ने पंचांग गणना के बाद इस शुभ तिथि की आधिकारिक घोषणा की।

कपाट खुलने का पूरा कार्यक्रम
आज 23 जनवरी 2026 वसंत पंचमी को तिथि की घोषणा हुई। कपाट खुलने से पहले 15 और 16 मई को भगवान रुद्रनाथ की उत्सव विग्रह मूर्ति के दर्शन गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में किए जा सकेंगे। 17 मई को भगवान की डोली अपने शीतकालीन प्रवास से पैदल मार्ग के लिए प्रस्थान करेगी। 18 मई को दोपहर 12 बजकर 57 मिनट पर विशेष पूजा-अर्चना के बाद मंदिर के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे।

रुद्रनाथ की अनूठी महिमा
पंच केदारों में रुद्रनाथ ही वह स्थान है जहां भगवान शिव के मुख की पूजा की जाती है। यहां महादेव अपने 'एकानन' स्वरूप में विराजमान रहते हैं। यह मंदिर समुद्र तल से अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है। यहां तक पहुंचने के लिए लगभग 18-22 किलोमीटर की कठिन पैदल ट्रेकिंग करनी पड़ती है, जो घने जंगलों और घास के मैदानों से होकर गुजरती है। पिछले 6 महीनों से कपाट बंद होने के कारण भगवान की पूजा गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में चल रही थी।

प्रशासन की तैयारी
चमोली जिला प्रशासन और मंदिर समिति ने यात्रा मार्ग को सुगम बनाने पर काम शुरू कर दिया है। चूंकि यह यात्रा काफी दुर्गम है और ट्रेक लंबा है, इसलिए यात्रियों को अपनी सेहत का ध्यान रखने और आवश्यक इंतजामों के साथ आने की सलाह दी गई है।

