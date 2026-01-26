Saraswati murti visarjan 2026: बिहार में सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसक झड़प

बिहार के भागलपुर जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र में सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान एक ही समुदाय के 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को हथियार और विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार कर लिया है।

भागलपुर (वार्ता): बिहार के भागलपुर जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र में सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान एक ही समुदाय के 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को हथियार और विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रणोद कुमार यादव ने बताया कि गौराही हरियो गांव में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने एक ठिकाने पर छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से एक देसी कट्टा और देसी बम बनाने में प्रयुक्त सामग्री बरामद की गई है। सरस्वती मूर्ति विसर्जन के बाद घर लौटने के दौरान गाना- बजाना और नाचने को लेकर दोनों गुटों के बीच विवाद हो गया था। इसी दौरान एक गुट की ओर से देसी बम फैंका गया, जिससे 3 युवक घायल हो गए। शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ