Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Shani Dev Mystery : क्यों कहलाते हैं शनि न्याय के देवता ? जानें उनके सिंहासन के पीछे का सबसे बड़ा राज

Shani Dev Mystery : क्यों कहलाते हैं शनि न्याय के देवता ? जानें उनके सिंहासन के पीछे का सबसे बड़ा राज

Edited By Updated: 29 Mar, 2026 12:29 PM

shani dev mystery

हिंदू धर्मशास्त्रों में शनिदेव को लेकर अक्सर लोगों के मन में भय रहता है। लोग उन्हें क्रूर या दंड देने वाला मानते हैं, लेकिन वास्तव में शनिदेव क्रूर नहीं, बल्कि निष्पक्ष हैं। उन्हें ब्रह्मांड का चीफ जस्टिस या मजिस्ट्रेट कहा जाता है।

Shani Dev Mystery : हिंदू धर्मशास्त्रों में शनिदेव को लेकर अक्सर लोगों के मन में भय रहता है। लोग उन्हें क्रूर या दंड देने वाला मानते हैं, लेकिन वास्तव में शनिदेव क्रूर नहीं, बल्कि निष्पक्ष हैं। उन्हें ब्रह्मांड का चीफ जस्टिस या मजिस्ट्रेट कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नवग्रहों में केवल शनि को ही न्याय का अधिकार क्यों मिला। क्यों शिव ने उन्हें सूर्यपुत्र होने के बावजूद मृत्यु के देवता यमराज से भी ऊपर का दर्जा दिया। तो आइए जानते हैं शनिदेव के सिंहासन के पीछे छिपी वह अनसुनी कथा।

Shani Dev Mystery

शनिदेव की कथा
शनिदेव का जन्म सूर्यदेव और छाया के मिलन से हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार, जब शनि का जन्म हुआ, तो उनका रंग काला था। उन्हें देखकर सूर्यदेव ने उन्हें अपना पुत्र मानने से इंकार कर दिया और उनकी माता छाया का अपमान किया। बचपन से ही तिरस्कार और अन्याय सहने के कारण शनिदेव के भीतर न्याय के प्रति गहरी तड़प पैदा हुई। उन्होंने तय किया कि वे संसार में किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे।

अपनी माता के अपमान का बदला लेने और अपनी शक्ति को सिद्ध करने के लिए शनिदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उन्होंने हजारों वर्षों तक धूप, प्यास और भूख की परवाह किए बिना महादेव को प्रसन्न किया। जब शिव प्रकट हुए, तो शनि ने उनसे बस एक ही वरदान मांगा "हे महादेव, मुझे वह पद दें जो संसार में सबसे शक्तिशाली हो, जहां न देवता, न असुर और न ही मनुष्य मेरे प्रभाव से बच सकें।"

और ये भी पढ़े

Shani Dev Mystery

महादेव शनिदेव के धैर्य और उनके निष्पक्ष स्वभाव से बहुत प्रभावित थे। शिव जानते थे कि न्याय करने के लिए हृदय का कठोर और मोह-माया से मुक्त होना जरूरी है। शिव ने शनि को आशीर्वाद देते हुए कहा "आज से तुम 'न्यायाधीश' कहलाओगे। तुम्हारा स्थान सूर्यमंडल से भी ऊपर होगा। तुम केवल इंसानों के ही नहीं, बल्कि देवताओं के भी कर्मों का हिसाब रखोगे।"

शनिदेव के न्याय करने का तरीका अन्य देवताओं से अलग है। उनके सिंहासन के पीछे का सबसे बड़ा राज यह है कि वे 'कर्मफल' के सिद्धांत पर काम करते हैं। शनिदेव किसी को बिना वजह परेशान नहीं करते। वे केवल व्यक्ति के वर्तमान और पूर्व जन्म के कर्मों का फल देते हैं। उनकी 'टेढ़ी नज़र' का मतलब है कि वे गहराई से छिपे हुए पापों को भी देख लेते हैं।

यमराज और शनि में क्या अंतर है?
अक्सर लोग यमराज और शनि को एक ही मान लेते हैं, लेकिन दोनों के कार्यों में बड़ा अंतर है:

यमराज: वे मृत्यु के बाद आत्मा के पाप-पुण्य का हिसाब करते हैं।

शनिदेव: वे व्यक्ति के जीवित रहते हुए ही उसके बुरे कर्मों का दंड देकर उसे शुद्ध करते हैं। इसीलिए उन्हें 'सुधारने वाला देवता' भी कहा जाता है।

Shani Dev Mystery

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!