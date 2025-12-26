Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | बच गए तो राज करेंगे, फंसे तो मुश्किल ! 2026 में शनिदेव लेंगे इन 5 भाग्यशाली राशियों का कड़ा इम्तिहान

बच गए तो राज करेंगे, फंसे तो मुश्किल ! 2026 में शनिदेव लेंगे इन 5 भाग्यशाली राशियों का कड़ा इम्तिहान

Edited By Updated: 26 Dec, 2025 02:21 PM

shani transit 2026 prediction

ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को न्याय का देवता और कर्मफल दाता माना जाता है। शनि जब भी अपनी चाल बदलते हैं या किसी राशि पर अपनी दृष्टि डालते हैं, तो जीवन में बड़े उलटफेर होना निश्चित है।

Shani Transit 2026 Prediction : ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को न्याय का देवता और कर्मफल दाता माना जाता है। शनि जब भी अपनी चाल बदलते हैं या किसी राशि पर अपनी दृष्टि डालते हैं, तो जीवन में बड़े उलटफेर होना निश्चित है। साल 2026 ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस दौरान शनि देव की स्थिति कई राशियों के लिए करो या मरो जैसी स्थिति पैदा करने वाली है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आप राज करेंगे, लेकिन लापरवाही बरती तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन सी 5 राशियां हैं जिनकी शनि देव 2026 में कड़ी परीक्षा लेने वाले हैं।

Shani Transit 2026 Prediction

मेष राशि 
साल 2026 में मेष राशि के जातकों पर शनि की ढैय्या का असर देखने को मिल सकता है। बनते हुए कामों में रुकावट आना या काम का बोझ बढ़ना आपको परेशान कर सकता है। यह समय आपके आत्मबल को परखने का होगा।

मंत्र: वाद-विवाद से दूर रहें और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें।

और ये भी पढ़े

मकर राशि 
मकर राशि के जातकों के लिए साढ़ेसाती का प्रभाव कम होने लगेगा, लेकिन जाते हुए शनि अक्सर कड़े सबक सिखाकर जाते हैं। सेहत और पारिवारिक रिश्तों को लेकर आपको सावधान रहना होगा।

मंत्र: स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें और बुजुर्गों का सम्मान करें।

Shani Transit 2026 Prediction

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए भी शनि की स्थिति चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। आपको अपनी मेहनत का फल उम्मीद से थोड़ा देरी से मिलेगा, जिससे झुंझलाहट हो सकती है। शनि यहां आपकी एकाग्रता की परीक्षा लेंगे।

मंत्र: धैर्य न खोएं, शनिवार के दिन तिल के तेल का दीपक जलाना आपके लिए शुभ होगा।

कुंभ राशि 
कुंभ राशि वालों के लिए साढ़ेसाती का अंतिम दौर चलेगा। शनि यहां जाते-जाते आपकी मेहनत का हिसाब करेंगे। करियर में अचानक बदलाव या स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं।

मंत्र: कार्यक्षेत्र में अनुशासन बनाए रखें, शनि देव आपकी मेहनत का फल जरूर देंगे।

मीन राशि 
2026 में मीन राशि के जातकों पर शनि की साढ़ेसाती का सबसे महत्वपूर्ण चरण होगा। इस दौरान आपको मानसिक तनाव और आर्थिक उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। शनि देव आपकी धैर्य की परीक्षा लेंगे।

मंत्र: फिजूलखर्ची से बचें और किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें।

Shani Transit 2026 Prediction

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!