Shri Mata Vaishno Devi: वैष्णो देवी भूस्खलन में अब तक 34 मौतें

जम्मू/कटरा (प.स., संजीव, अमित): वैष्णो देवी में भूस्खलन की घटना में बचाव कर्मियों द्वारा मलबे से और शव निकाले जाने के बाद, हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में पर्वतीय क्षेत्र में स्थित वैष्णो देवी मंदिर के मार्ग पर एक दिन पहले भूस्खलन हुआ था।

अधिकारियों ने कहा कि लगातार और भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में कम से कम 22 लोग घायल हुए हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज हो रहा है।

वहीं राहत और बचाव सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का एक सी-130 परिवहन विमान बुधवार को माता वैष्णो देवी तीर्थस्थल मार्ग पर अर्धकुंवारी के पास हुए भूस्खलन से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए जम्मू पहुंच गया।

जम्मू में फंसे 1500 रेल यात्री

बारिश और बाढ़ की वजह से रेल यातायात पूरी तरह बाधित नजर आ रहा है। जम्मू और कटरा के बीच मनवाल रेलवे स्टेशन पर अंडमान एक्सप्रेस बीते 24 घंटे से फंसी हुई है और इसमें यात्रा कर रहे करीब 1500 यात्रियों स्टेशन पर ही रुकना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि भारी बारिश की वजह से ट्रैक के आस-पास सड़क भी उखड़ गई है, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में भी परेशानी पेश आ रही है। इस बीच जम्मू-कटरा रेलवे स्टेशन के बीच चलने वालीं 9 ट्रेनें, जो माता वैष्णो देवी मंदिर कटरा से चलने वाली थीं, उन्हें कैंसिल किया जा चुका है।

