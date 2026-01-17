Smile Please : जीवन को दिशा देने वाले सुविचार, पढ़ें इतिहास के महान व्यक्तित्वों की वाणी

Smile Please : कोई भी व्यक्ति बिना तुम्हारी सहमति के तुम्हें हीनता का अनुभव नहीं करा सकता। -ऐना एलेना रूजवेल्ट

खून का वह आखिरी कतरा, जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। -प्रेमचंद



सबसे सुखी समाज वह है जिसमें हरेक व्यक्ति एक-दूसरे के प्रति हार्दिक सम्मान की भावना रखता है। -गेटे



अपार धनशाली कुबेर भी यदि आय से अधिक व्यय करे तो निर्धन हो जाता है। -चाणक्य



जहां कोई आशा नहीं है, वहां कोई प्रयत्न नहीं हो सकता। -सैमुएल जॉनसन



जिसे पराजित होने का भय है, उसकी हार निश्चित है। -नेपोलियन



लगन के बिना किसी में भी महान प्रतिभा उत्पन्न नहीं हो सकती। -अरस्तू



यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी हर भूल उसे कुछ शिक्षा दे सकती है। -महात्मा गांधी



आप अपने ऊपर कंट्रोल कर ऐसे कार्य कर सकते हो जिससे आपको भी लाभ होगा और दूसरों को भी। मन को शुभ कार्य में लगाओ। संकल्प करो- हम दूसरों की सेवा करेंगे। संकल्प शक्ति से आप अपने आपको बदल सकते हो। —बी.के. शिवानी