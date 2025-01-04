Story of Katyayan Muni and Saraswat Muni: दान और तपस्या में से किसका पुण्य है अधिक बलवान !

Importance of Charity in Life: केवल वही धन आपका होता है जो दूसरों को दिया जाता है या जिसका उपभोग किया जाता है। बाकी धन उन लोगों द्वारा उपभोग किया जाता है, जो आपके बाद जीवित रहते हैं। एक याचक (मांगने वाला) को गुरु के समान समझना चाहिए क्योंकि

Importance of Charity in Life: केवल वही धन आपका होता है जो दूसरों को दिया जाता है या जिसका उपभोग किया जाता है। बाकी धन उन लोगों द्वारा उपभोग किया जाता है, जो आपके बाद जीवित रहते हैं। एक याचक (मांगने वाला) को गुरु के समान समझना चाहिए क्योंकि वह आपको अपनी आत्मा को शुद्ध करने का अवसर देता है। धन देने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है, ठीक उसी तरह जैसे कुएं का पानी निकालने से वह साफ और अधिक होता है।

मूर्ख व्यक्ति केवल इस जीवन के लिए धन संजोता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति इसे परलोक में पुण्य कमाने के लिए दान कर देता है। नश्वर शरीर के लिए धन संजोने का क्या अर्थ है ? जो लोग हमेशा "नहीं है, नहीं है" (नास्ति-नास्ति) कहते रहते हैं, वे याचक के "दो, दो" (देहि-देहि) कहने पर चिढ़ जाते हैं। वास्तव में, याचक उन लोगों का जीता-जागता उदाहरण है, जो दान नहीं करते। याचक दाता की सहायता कर रहा है, उसे ऊंचे लोकों तक पहुंचाने में जबकि वह स्वयं निचले लोकों में रहता है।



जो लोग दान नहीं करते, वे गरीब, बीमार, मूर्ख और दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। जो धनी व्यक्ति दान नहीं करता और जो गरीब व्यक्ति तप के कष्टों से बचने की कोशिश करता है। दोनों को चक्की के पत्थर के साथ पानी में डूबा देना चाहिए।



सैकड़ों में एक बहादुर व्यक्ति, हजारों में एक विद्वान, लाखों में एक अच्छा वक्ता मिल सकता है लेकिन इनमें से एक भी दाता मिलना मुश्किल है। यह धरती सात व्यक्तियों के बल पर टिकी हुई है: गायें, ब्राह्मण, वेद, सदाचारी महिलाएं, सत्यवादी पुरुष, संतोषी और दानशील व्यक्ति।



Story of Katyayan Muni and Saraswat Muni: एक बार की बात है कात्यायन मुनी ने धर्म का सार जानने के लिए सौ वर्षों तक अपने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर तप किया। इसके बाद उन्हें सारस्वत मुनि के पास जाने का निर्देश मिला, जो सरस्वती नदी के किनारे रहते थे। उनसे चर्चा के दौरान कात्यायन मुनि ने सरस्वत मुनि से पूछा कि दान और तपस्या में कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है और परलोक में अधिक फलदायक है।



सारस्वत मुनि ने स्पष्ट रूप से दान को विजेता बताया। उन्होंने कहा कि लोग धन पाने के लिए सबसे घने जंगलों, गहरे समुद्रों और अंधेरी गुफाओं में जाते हैं। धन के लिए वे दूसरों के अधीन अपमानजनक सेवा करते हैं और खेती जैसे काम भी करते हैं, जिसमें अनगिनत जीवों की हत्या होती है। यह धन जिसे इतनी मेहनत के बाद अर्जित किया गया है, लोगों के लिए उनके प्राणों से भी अधिक प्रिय होता है और इसे छोड़ना सबसे कठिन काम है।