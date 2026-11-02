Surya Nakshatra Parivartan : 6 नवंबर से शुरू होंगे अच्छे दिन! सूर्य के विशाखा नक्षत्र में जाते ही इन राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ

ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा और सफलता का कारक माना गया है। जब भी सूर्य अपनी राशि या नक्षत्र में बदलाव करते हैं, तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर देखने को मिलता...

Surya Nakshatra Parivartan : ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा और सफलता का कारक माना गया है। जब भी सूर्य अपनी राशि या नक्षत्र में बदलाव करते हैं, तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर देखने को मिलता है। किसी के लिए यह समय तरक्की के नए रास्ते खोलता है, तो कुछ लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 6 नवंबर 2026 को सूर्य देव विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सूर्य के इस नक्षत्र परिवर्तन से कुछ राशियों के लिए अच्छे अवसर बनने की संभावना है। तो आइए जानते हैं किन राशियों के लिए सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन शुभ रह सकता है।

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का विशाखा नक्षत्र में प्रवेश सकारात्मक परिणाम देने वाला हो सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिल सकता है। अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर होंगे और लंबे समय से अटके काम गति पकड़ सकते हैं। व्यापार से जुड़े लोगों को नए ग्राहकों और व्यावसायिक संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। परिवार में भी सुखद वातावरण बना रह सकता है।

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन मान-सम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि का संकेत दे सकता है। नौकरी में आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है। पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन सकती है। कारोबार करने वाले लोगों को किसी नई योजना से फायदा हो सकता है। आर्थिक मामलों में भी अच्छे अवसर मिल सकते हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाए रखने से रिश्ते मजबूत होंगे।

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए सूर्य का यह बदलाव भाग्य का साथ दिलाने वाला साबित हो सकता है। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। व्यापार में नई योजनाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है।

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का विशाखा नक्षत्र में प्रवेश लाभ के नए रास्ते खोल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और समझदारी का अच्छा परिणाम मिल सकता है। कारोबार में पुराने संपर्कों से फायदा होने की संभावना है। आर्थिक मामलों में सुधार हो सकता है और आय के नए स्रोत मिलने के संकेत हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। प्रेम संबंधों में भी आपसी समझ बढ़ सकती है। किसी भी बड़े निवेश से पहले अच्छी तरह विचार करना जरूरी होगा।

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