Daily horoscope : आज का इन राशियों की होगी हर मनोकामना पूरी

Edited By Sarita Thapa, Updated: 01 Nov, 2026 07:56 AM

मेष : कोर्ट कचहरी के साथ जुड़े किसी काम के लिए शुरूआती यत्न करने पर बेहतर नतीजा मिलने की आशा, मान-सम्मान बना रहेगा, अर्थ दशा भी बेहतर।

मेष : कोर्ट कचहरी के साथ जुड़े किसी काम के लिए शुरूआती यत्न करने पर बेहतर नतीजा मिलने की आशा, मान-सम्मान बना रहेगा, अर्थ दशा भी बेहतर।

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वृष: यदि किसी बड़े व्यक्ति की मदद लेने के लिए आप उसे अपरोच करेंगे तो वह आपकी बात धीरज तथा ध्यान के साथ सुनेगा।

मिथुन: ड्रिंक्स, कैमिकल्स, रंग-रोगन, चिकनाईदार वस्तुओं, पैट्रोलियम तथा सी-प्रोडक्टस का काम करने वालों को अपने कामों में लाभ मिलेगा।

कर्क: व्यापार तथा कामकाज की दशा बेहतर, खुशदिल मूड आपको हर फ्रंट पर सफल तथा प्रभावी रखेगा, मान-सम्मान की प्राप्ति।

सिंह : चूंकि आम सितारा कमजोर है, इसलिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ जुड़े किसी काम के लिए कोई भी यत्न सहजता के साथ न करें।

कन्या : आयात-निर्यात, जन शक्ति बाहर भिजवाने का काम करने वालों का कारोबारी कदम बढ़त की तरफ रहेगा, सफलता साथ देगी।

तुला: राजकीय कामों में कदम बढ़त की तरफ, वैसे भी हर फ्रंट पर आपकी पैठ, दनदनाहट बढ़ेगी, शत्रु कमजोर रहेंगे।

वृश्चिक: आम सितारा मजबूत, किसी धार्मिक प्रोग्राम के साथ जुड़ने, धार्मिक लिटरेचर पढ़ने, कथा वार्ता सुनने में जी लगेगा।

धनु : सितारा सेहत के लिए ढीला, इसलिए खान-पान संभलसंभाल कर करना चाहिए, नुकसान का भी डर।

मकर: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, कोशिशों, इरादों में कामयाबी मिलेगी, दोनों पति-पत्नी एक-दूसरे के प्रति साफ्ट रहेंगे।

कुंभ: किसी मजबूत शत्रु के साथ टकराव का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए आपको हर मोर्चा पर सावधान रहना ठीक रहेगा।

मीन : संतान के सपोर्टिव तथा सहयोगी रुख के कारण आपको अपनी किसी समस्या को सुलझाने में कामयाबी मिलेगी, इज्जत-मान की प्राप्ति।

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