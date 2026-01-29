Main Menu

Tarot Card Rashifal (30th january): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Updated: 29 Jan, 2026 11:59 AM

tarot card rashifal

मेष राशि (Aries) आज का दिन ऊर्जा से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। हालांकि गुस्से पर नियंत्रण रखना

मेष राशि (Aries)
आज का दिन ऊर्जा से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। हालांकि गुस्से पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी।

वृषभ राशि (Taurus)
आज आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। अचानक खर्च बढ़ सकता है। कामकाज में स्थिरता रहेगी, लेकिन निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। पारिवारिक माहौल ठीक रहेगा। खान-पान संतुलित रखें।

मिथुन राशि (Gemini)
आज का दिन बातचीत और संपर्कों के लिए अच्छा है। नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी। मानसिक तनाव से बचें।

कर्क राशि (Cancer)
भावनात्मक रूप से दिन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। किसी पुरानी बात को लेकर मन परेशान हो सकता है। कार्यक्षेत्र में धैर्य रखें। परिवार का सहयोग मिलेगा। ध्यान और योग लाभकारी रहेगा।

सिंह राशि (Leo)
आज आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। नेतृत्व क्षमता का पूरा उपयोग कर पाएंगे। करियर में प्रगति के संकेत हैं। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें।

कन्या राशि (Virgo)
आज काम का दबाव अधिक रह सकता है। योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। धन संबंधी मामलों में सोच-समझ कर कदम उठाएं। परिवार में किसी की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है।

तुला राशि (Libra)
आज का दिन संतुलन बनाए रखने का है। कार्य और निजी जीवन में तालमेल जरूरी होगा। प्रेम संबंधों में समझदारी दिखाएं। कला और रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। सेहत ठीक रहेगी।

वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज मन थोड़ा अशांत रह सकता है। छोटी बातों पर चिढ़न हो सकती है। कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सतर्क रहें। किसी करीबी से बातचीत मन को सुकून देगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

धनु राशि (Sagittarius)
आज का दिन सकारात्मक रहेगा। नए अवसर मिल सकते हैं। शिक्षा और यात्रा से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। सेहत अच्छी रहेगी।

मकर राशि (Capricorn)
आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। धैर्य और अनुशासन बनाए रखें।

कुंभ राशि (Aquarius)
आज सोच में बदलाव आ सकता है। नए विचार और योजनाएं बनेंगी। नौकरी और व्यापार में सहयोग मिलेगा। रिश्तों में स्पष्टता रखें। मानसिक थकान से बचने के लिए आराम जरूरी है।

मीन राशि (Pisces)
आज का दिन शांत और संतुलित रहेगा। आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लगेगा। कामकाज में स्थिरता बनी रहेगी। परिवार का साथ मिलेगा। सेहत सामान्य रहेगी।

