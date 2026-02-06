Tarot Card Rashifal (7th February): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 06 Feb, 2026 12:26 PM
मेष राशि
आज का दिन ऊर्जा से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, फिर भी थकान महसूस हो सकती है।
वृषभ राशि
आज धैर्य और समझदारी से काम लेना आवश्यक है। नौकरी में बदलाव या प्रमोशन को लेकर चर्चा हो सकती है। धन संबंधी मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। रिश्तों में मधुरता आएगी, जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। सेहत के लिहाज से खान-पान पर ध्यान दें।
मिथुन राशि
आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। संचार कौशल के कारण आप लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। व्यापारियों के लिए दिन लाभकारी है। पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में फोकस बनाए रखना होगा।
कर्क राशि
भावनात्मक रूप से आज आप थोड़ा संवेदनशील रह सकते हैं। पारिवारिक मामलों में आपकी भूमिका अहम रहेगी। कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति संतोषजनक है। स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव संभव है, इसलिए पर्याप्त आराम करें और चिंता से बचें।
सिंह राशि
आज मान-सम्मान में वृद्धि होगी। नेतृत्व क्षमता के कारण लोग आपकी बातों को महत्व देंगे। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल है। निवेश के लिए समय ठीक है, लेकिन विशेषज्ञ सलाह ज़रूर लें। प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा। सेहत अच्छी रहेगी।
कन्या राशि
आज योजनाबद्ध तरीके से काम करना लाभकारी रहेगा। कार्यक्षेत्र में छोटी-छोटी बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें सुलझा लेंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। योग और ध्यान लाभ देंगे।
तुला राशि
आज संतुलन बनाए रखना आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। नौकरी और व्यापार दोनों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। साझेदारी में लाभ के योग हैं। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। कला और रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिल सकती है।
वृश्चिक राशि
आज गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। कार्यस्थल पर राजनीति से दूर रहना बेहतर होगा। आर्थिक मामलों में सुधार होगा, लेकिन जल्दबाज़ी में फैसले न लें। प्रेम जीवन में गहराई आएगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा, पुराने रोग से राहत मिल सकती है।
धनु राशि
आज भाग्य आपका साथ देगा। लंबी दूरी की यात्रा के योग हैं। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। छात्रों के लिए दिन शुभ है। धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लगेगा। पारिवारिक माहौल सकारात्मक रहेगा।
मकर राशि
आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें बखूबी निभाएंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रिश्तों में स्पष्टता बनाए रखें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पीठ या जोड़ों में दर्द हो सकता है।
कुंभ राशि
आज नए विचार और योजनाएं दिमाग में आएंगी। तकनीक और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। मानसिक शांति के लिए प्रकृति के साथ समय बिताएं।
मीन राशि
आज भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम लें। धन आगमन के संकेत हैं। परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। आध्यात्मिक सोच आपको मानसिक सुकून देगी।