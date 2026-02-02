Main Menu

Tarot Card Rashifal (3rd February): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

tarot card rashifal

मेष- मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन ऊर्जा और साहस से भरपूर रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी।

मेष- मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन ऊर्जा और साहस से भरपूर रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। यदि आप लंबे समय से किसी नए प्रोजेक्ट की योजना बना रहे थे, तो आज उसे शुरू करने का सही समय है। आर्थिक रूप से दिन मध्यम है, इसलिए अनावश्यक खर्चों से बचें। पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी, लेकिन जीवनसाथी के साथ संवाद में स्पष्टता रखें।

वृष - वृष राशि वालों के लिए आज का दिन धैर्य और समझदारी दिखाने का है। व्यापार में निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा। शाम के समय किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न कर सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेषकर खान-पान में लापरवाही न बरतें। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी।

मिथुन- मिथुन राशि के लिए आज का दिन संचार और मेलजोल बढ़ाने वाला है। आपकी वाणी का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा, जिससे अटके हुए काम बन सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता बढ़ाने की जरूरत है। आज आपको अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है, जो भविष्य के लिए लाभकारी होगी। धन के लेन-देन में सावधानी बरतें। सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी।

कर्क- आज का दिन आपके लिए भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी। कार्यक्षेत्र में काम का दबाव अधिक हो सकता है, लेकिन आपकी मेहनत का फल जल्द ही प्रमोशन या वेतन वृद्धि के रूप में मिल सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में निर्णय लेने के लिए आज का दिन अच्छा है। भगवान शिव की आराधना करना शुभ रहेगा।

सिंह- सिंह राशि के जातकों के लिए आज सफलता के द्वार खुल सकते हैं। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। दांपत्य जीवन में चल रही अनबन खत्म होगी। हालांकि, क्रोध पर नियंत्रण रखें अन्यथा बनी बनाई बात बिगड़ सकती है।

कन्या- कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन व्यवस्थित रहने का है। अधूरे कामों को पूरा करने पर ध्यान दें। व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन जल्दबाजी में कोई समझौता न करें। परिवार में किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। शाम का समय योग या ध्यान में बिताना लाभकारी होगा।

तुला- तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन संतुलन बनाने का है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बीच तालमेल बिठाना जरूरी है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है। कला और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन उपलब्धियों भरा रहेगा। जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंतित रह सकते हैं, देखभाल करें।

वृश्चिक- वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। शत्रुओं से सावधान रहें और अपनी गुप्त योजनाओं को किसी के साथ साझा न करें। कार्यक्षेत्र में कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। संयम और सूझबूझ से आप स्थिति को संभाल लेंगे। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है, फिलहाल रुकना बेहतर होगा।
 
धनु- धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्यशाली रहेगा। धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे घर का माहौल खुशहाली भरा रहेगा। व्यापार में लाभ की स्थिति बनी हुई है। छात्रों को परीक्षा में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है।

मकर- मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अनुशासन और मेहनत का संदेश लेकर आया है। आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। उच्च अधिकारियों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। जमीन-जायदाद से संबंधित विवाद हल हो सकते हैं। शाम को परिवार के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। मौसमी बीमारियों से बचकर रहें।

कुंभ- कुंभ राशि के लिए आज का दिन नवीनता लेकर आएगा। नए विचारों और योजनाओं पर अमल करने के लिए दिन श्रेष्ठ है। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। मित्रों के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आज आप किसी सामाजिक उत्सव का हिस्सा बन सकते हैं। खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें ताकि भविष्य की योजनाओं पर असर न पड़े।

मीन- मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा। काम की अधिकता के कारण थकान महसूस हो सकती है। मन में कुछ अनजाने डर रह सकते हैं, लेकिन अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें। व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। प्रेम जीवन में पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें, सफलता मिलेगी।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

