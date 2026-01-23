Tarot Card Rashifal (24th january): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Main Menu

​​​​​​​मेष राशि (Aries) आज का दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। कोई पुराना रुका हुआ

मेष राशि (Aries)
आज का दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। कोई पुराना रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। सेहत अच्छी रहेगी, बस गुस्से पर नियंत्रण रखें।

वृषभ राशि (Taurus)
आज आपको धैर्य से काम लेने की जरूरत है। नौकरी और व्यापार में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन समझदारी से निर्णय लेने पर स्थिति आपके पक्ष में होगी। धन निवेश से पहले सोच-विचार करें। पारिवारिक मामलों में किसी बड़े की सलाह लाभकारी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें।

मिथुन राशि (Gemini)
आज का दिन शुभ संकेत दे रहा है। नए लोगों से संपर्क बनेगा, जो भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकता है। करियर में तरक्की के योग हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन नींद पूरी लें।

कर्क राशि (Cancer)
आज भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। कार्यक्षेत्र में किसी से मतभेद हो सकता है, इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करें। आर्थिक मामलों में स्थिति संतोषजनक रहेगी। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। सेहत को लेकर सावधानी बरतें, विशेषकर पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।

सिंह राशि (Leo)
आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में लाभ के संकेत हैं। सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा। दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन थकान महसूस हो सकती है।

कन्या राशि (Virgo)
आज का दिन मिला-जुला रहेगा। कार्यक्षेत्र में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। धन संबंधी मामलों में सतर्क रहें, किसी को उधार देने से बचें। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। खानपान पर विशेष ध्यान दें।

तुला राशि (Libra)
आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। व्यापार में लाभ और नौकरी में तरक्की के योग हैं। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। सेहत अच्छी रहेगी और मानसिक तनाव कम होगा।

वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज गोपनीय बातों को किसी से साझा न करें। कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचें। परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है। ध्यान और योग लाभकारी रहेगा।

धनु राशि (Sagittarius)
आज भाग्य आपका साथ देगा। नई योजनाएं सफल होंगी। नौकरी और व्यापार में प्रगति के संकेत हैं। यात्रा के योग बन सकते हैं, जो लाभदायक रहेंगे। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

मकर राशि (Capricorn)
आज आपको संयम से काम लेना होगा। कार्यक्षेत्र में दबाव बढ़ सकता है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। सेहत का ध्यान रखें, खासकर तनाव से बचें।

कुंभ राशि (Aquarius)
आज का दिन रचनात्मक कार्यों के लिए अच्छा है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में लाभ के योग हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन थकान से बचें।

मीन राशि (Pisces)
आज का दिन सकारात्मक रहेगा। मनचाहा परिणाम मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। सेहत अच्छी रहेगी।

