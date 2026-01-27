Tarot Card Rashifal (28th january): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 27 Jan, 2026 12:36 PM
मेष राशि (Aries)
आज का दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी। नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति
मेष राशि (Aries)
आज का दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी। नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
वृषभ राशि (Taurus)
आज आपको धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या वेतन वृद्धि की खबर मिल सकती है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी रखें।
मिथुन राशि (Gemini)
आज का दिन मिश्रित परिणाम देगा। कामकाज में ध्यान भटक सकता है, इसलिए फोकस बनाए रखें। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। दोस्तों से सहयोग मिलेगा। यात्रा के योग बन सकते हैं।
कर्क राशि (Cancer)
आज आप भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी। व्यापार में धीरे-धीरे लाभ होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन खानपान पर ध्यान दें।
सिंह राशि (Leo)
आज का दिन आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। आत्मविश्वास बढ़ेगा। करियर में नई दिशा मिल सकती है। अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रेम जीवन में मधुरता आएगी।
कन्या राशि (Virgo)
आज मेहनत का पूरा फल मिलेगा। लंबे समय से अटके काम पूरे होंगे। व्यापार में लाभ के संकेत हैं। परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। सेहत अच्छी रहेगी।
तुला राशि (Libra)
आज संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।
वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। धैर्य से काम लें। नौकरी में बदलाव के योग हैं। धन संबंधी मामलों में सतर्क रहें। सेहत को लेकर लापरवाही न करें।
धनु राशि (Sagittarius)
आज भाग्य आपका साथ देगा। शिक्षा और करियर में सफलता मिलेगी। यात्रा से लाभ हो सकता है। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।
मकर राशि (Capricorn)
आज का दिन लाभकारी रहेगा। मेहनत रंग लाएगी। नौकरी और व्यवसाय में उन्नति के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार का सहयोग मिलेगा।
कुंभ राशि (Aquarius)
आज नए अवसर आपके सामने आएंगे। कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। धन लाभ के योग हैं। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
मीन राशि (Pisces)
आज का दिन आत्मचिंतन का रहेगा। निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। नौकरी में स्थिरता रहेगी। परिवार में शांति बनी रहेगी। ध्यान और योग लाभदायक रहेंगे।