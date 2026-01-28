Tarot Card Rashifal (29th january): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 28 Jan, 2026 01:39 PM
मेष राशि
आज आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी। धन से जुड़े मामलों में लाभ के योग हैं।
मेष राशि
आज आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी। धन से जुड़े मामलों में लाभ के योग हैं। परिवार में सुखद माहौल रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
वृषभ राशि
आज खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। पारिवारिक मामलों में संयम से काम लें। सेहत को लेकर लापरवाही न करें।
मिथुन राशि
आज का दिन मिश्रित फल देगा। नए लोगों से संपर्क बनेंगे, जो भविष्य में फायदेमंद रहेंगे। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी। यात्रा के योग हैं।
कर्क राशि
आज भावनाओं पर नियंत्रण रखें। कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम लें। धन लाभ के योग हैं, लेकिन जल्दबाजी में निवेश न करें। मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
सिंह राशि
आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। करियर में नई उपलब्धि मिल सकती है। सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
कन्या राशि
आज कार्यों में रुकावट आ सकती है, लेकिन मेहनत से सफलता मिलेगी। धन के मामले में सतर्क रहें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। खानपान पर ध्यान दें।
तुला राशि
आज संतुलन बनाकर चलने की जरूरत है। नौकरी और व्यापार में लाभ के योग हैं। प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा। सेहत सामान्य रहेगी।
वृश्चिक राशि
आज कोई पुराना विवाद सुलझ सकता है। करियर में सकारात्मक बदलाव आएंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। क्रोध से बचें।
धनु राशि
आज भाग्य आपका साथ देगा। नए काम की शुरुआत के लिए दिन अच्छा है। धन लाभ के योग हैं। परिवार में खुशहाली रहेगी।
मकर राशि
आज मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। कार्यक्षेत्र में धैर्य रखें। खर्च बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें।
कुंभ राशि
आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी में तरक्की के संकेत हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन सुखद रहेगा।
मीन राशि
आज का दिन शांत और सकारात्मक रहेगा। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। धन और करियर में स्थिरता बनी रहेगी। सेहत का ध्यान रखें।