Tarot Card Rashifal (6th February): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 05 Feb, 2026 01:30 PM
मेष राशि (Aries)
आज का दिन कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ा सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों का दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन धैर्य से काम लेने पर स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। परिवार में किसी सदस्य की सलाह काम आएगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
वृषभ राशि (Taurus)
आज धन से जुड़े मामलों में लाभ के संकेत हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। खानपान पर ध्यान दें, वरना पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।
मिथुन राशि (Gemini)
आज मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है। काम में ध्यान भटकने की संभावना है, इसलिए फोकस बनाए रखना जरूरी होगा। यात्रा के योग बन सकते हैं, जो लाभकारी रहेंगे। पुराने मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी। स्वास्थ्य में थकान महसूस हो सकती है।
कर्क राशि (Cancer)
आज भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न लें। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। परिवार में किसी मांगलिक चर्चा से माहौल अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। नींद पूरी न होने से चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है।
सिंह राशि (Leo)
आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा। करियर में तरक्की के संकेत हैं। जो लोग नेतृत्व से जुड़े कार्य करते हैं, उन्हें मान-सम्मान मिल सकता है। निवेश के लिए दिन अनुकूल है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अहंकार से बचें।
कन्या राशि (Virgo)
आज काम का बोझ बढ़ सकता है। योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। धन खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट संभालकर चलें। परिवार में किसी बात को लेकर हल्की चिंता रह सकती है। सेहत के लिहाज से दिन सामान्य है।
तुला राशि (Libra)
आज सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ेगी। नई पहचान और संपर्क भविष्य में लाभ देंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। नौकरी में बदलाव का विचार आ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें।
वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज गोपनीय योजनाओं पर काम करने का दिन है। कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सावधान रहें। आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचें। परिवार में किसी बुजुर्ग की सेहत चिंता का कारण बन सकती है। मानसिक तनाव हो सकता है।
धनु राशि (Sagittarius)
आज भाग्य आपका साथ देगा। करियर और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलने के योग हैं। विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ संभव है। दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा।
मकर राशि (Capricorn)
आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन मेहनत का फल भी मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। परिवार में तालमेल बनाए रखें। जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है।
कुंभ राशि (Aquarius)
आज नए विचार और योजनाएं मन में आएंगी। नौकरी और व्यापार में बदलाव के संकेत हैं। मित्रों से सहयोग मिलेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। मानसिक रूप से खुद को शांत रखने की कोशिश करें।
मीन राशि (Pisces)
आज का दिन आत्मचिंतन का है। कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे प्रगति होगी। आर्थिक मामलों में धैर्य रखें। प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से योग और ध्यान लाभकारी रहेंगे।